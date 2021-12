B1: rinviata per covid Arzano-Terrasini, positiva una delle giocatrici siciliane

Il covid-19 sta a dir poco stravolgendo il calendario della pallavolo femminile, in particolare lanon sembra trovare pace. L’ultimo turno del 2021 per quel che riguarda il girone F che si giocherà domani sarà incompleto a causa del rinvio del match tra. Proprio nella squadra siciliana è stato riscontrato un caso di positività al coronavirus, nello specifico tra le atlete gialloblu, dunque la società palermitana è stata costretta a chiede il rinvio della gara che si sarebbe svolta domani in Campania.

Questo è il messaggio diffuso dal presidente di Arzano, Raffaele Piscopo: "Di comune accordo abbiamo messo al primo posto la salute delle nostre atlete e abbiamo deciso di fare slittare l'incontro. Fra le due società ci sono ottimi rapporti e non è stato difficile individuare anche la data del recupero. Torneremo in campo mercoledì 29 dicembre alle ore 16 per disputare questo match”. Davvero sfortunata Terrasini che aveva appena recuperato la partita non disputata ad ottobre contro il Desi Palmi per via del maltempo.