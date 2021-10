B1: rinviata all'8 dicembre la partita di domani fra Terrasini e Desi Volley Palmi

Il maltempo che sta funestando il Sud Italia e, in particolare modo, la, ha stravolto i calendari del volley. In ambito femminile, è notizia di oggi il rinvio del match che avrebbe visto coinvolte la, mentre nelle ultime ore è arrivato un aggiornamento importante per quel che riguarda il girone F della B1.

Lo ha reso noto la Desi Volley Palmi che era destinata a giocare domani, sabato 30 ottobre 2021, presso la Tensotruttura comunale di Terrasini contro la squadra palermitana. Ecco quanto comunicato dalla società calabrese: “La partita prevista per domani a Terrasini è stata rinviata al giorno 8/12/2021 causa allerta rossa in Sicilia. La decisione è stata presa di comune accordo con Volley Terrasini e sentito il parere della Federazione Italiana Pallavolo”.