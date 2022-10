B1: quanti rimpianti per Terrasini che torna comunque da Pomezia con un punto prezioso

Il segnale lanciato oggi pomeriggio dal Duo Rent Terrasini è chiarissimo: questa squadra non si arrenderà mai in campionato, nemmeno nel corso delle trasferte più impegnative. E il match del PalaVarrone di Pomezia non era affatto dei più semplici. Le ragazze di coach D’Accardi hanno giocato a quasi mille chilometri da casa, dimostrando sul campo di non essere state in alcun modo “distratte” dal lungo viaggio a due passi dalla Capitale. Anzi le Dragonesse hanno sfoderato una prestazione di livello contro un avversario che lo scorso anno ha sfiorato i play-off per l’A2. L’incontro odierno si è messo subito bene per le palermitane.

Nonostante uno svantaggio che avrebbe messo in ginocchio qualsiasi altra compagine (16-20), Terrasini ha rimontato e portato il primo set ai vantaggi, conquistandolo con un rocambolesco ma meritato 27-25. Nel secondo parziale la reazione pometina è stata rabbiosa e grintosa, l’atteggiamento che è servito per pareggiare immediatamente i conti. Il divario è diventato ampio, nonostante un tentativo di recupero da parte del Duo Rent, spento comunque sul nascere.

Nella terza frazione di gioco le siciliane hanno nuovamente sorpreso le padrone di casa. Il 25-23 che ha sancito il secondo vantaggio di giornata è maturato al termine di un set disputato con attenzione e intelligenza. La squadra ha dunque accarezzato il sogno di tornare in Sicilia con la posta piena, peccato che lo United sia tornato alla ribalta in maniera prepotente, dominando il quarto set e anche il tie-break. La rimonta subita non cancella comunque l’ottima impressione che ha destato Terrasini.

È un buon punto per la classifica e soprattutto ottenuto su un campo ostico, con qualche piccolo accorgimento diventera presto qualcosa di più in partite simili a quella di oggi pomeriggio. Sabato 5 novembre capitan Biccheri e compagne torneranno alla Tensostruttura per affrontare la Zero5 Castellana Grotte. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-DUO RENT TERRASINI 3-2 (25-27, 25-21, 23-25, 25-14, 15-7)

POMEZIA: Corvese, Marcelli, Grossi, Voci, Bigioni, Frasca, Viglietti, Palermo, Lanzi (L), Zannoni (L), Liguori, Prete, Oggioni, Prati. All: Lacasella

TERRASINI: Baruffi, Gabriele, Merler, Li Muli, Bruno, Miceli, Biccheri, Vescovo, Pecora, Buffa, Evola, Nasi. All. D’Accardi