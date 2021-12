B1: prima vittoria casalinga per Terrasini, battuta e superata Palmi in classifica

Un 8 dicembre speciale quello festeggiato oggi dalnel recupero di campionato disputato questo pomeriggio. La formazione siciliana ha affrontato in casa ilper il recupero della terza giornata di B1 rinviata lo scorso 30 ottobre a causa del maltempo che aveva colpito il Sud Italia. È stata una festa dell’Immacolata all’insegna delle prime volte per le Dragonesse. Le gialloblu hanno conquistato la prima vittoria interna () e hanno lasciato per la prima volta la zona retrocessione sorpassando proprio Palmi. Era un match salvezza da vincere a tutti i costi e le ragazze di coach D’Accardi hanno lottato dal primo all’ultimo pallone, dando continuità al 3-0 di sabato scorso contro Cutrofiano.

Nel primo set Terrasini è partita subito forte con un rotondo e incoraggiante 6-2, per poi essere ripresa dalle ospiti calabresi (7-7). Le padrone di casa hanno trovato l’allungo decisivo e sul 19-15 hanno cominciato a capire di poter vincere il parziale, ma Palmi si è rifatta sotto fino al -1. La Duo Rent ha però dimostrato di avere una marcia in più e nonostante il 23-23 e la rimonta delle ospiti, si è ricompattata in fretta per gestire il momento difficile e realizzare i due punti decisivi che hanno sancito l’1-0. Nella seconda frazione di gioco c’è stato grande equilibrio fino a quando Terrasini ha fatto la voce grossa (10-5).

Il vantaggio non ha spaventato il Desi Volley che ha dato filo da torcere alle siciliane. Con grande pazienza e grazie a un’ottima Nielsen, però, Terrasini ha sfruttato gli errori avversari per accumulare un vantaggio sempre più decisivo. Il muro di Compagnoni e capitan Biccheri ha regalato quattro set point, il primo dei quali è stato immediatamente sfruttato per il 25-20 definitivo e un prezioso 2-0. Nel terzo set la Duo Rent ha dimostrato di voler chiudere in fretta il match. Il 7-2 iniziale ne è una chiara testimonianza, fino al massimo vantaggio dopo la metà del parziale (17-10).

Palmi ha dato sfogo alle sue ultime energie per recuperare fino a 18-16, anche se a quel punto è salita in cattedra Terrasini con un break impressionante (7-0) che ha chiuso definitivamente i giochi per un 3-0 che da queste parti attendevano da tanto tempo. I 10 punti che ora le siciliane hanno in classifica significano ottavo posto, con un punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Fra tre giorni le ragazze di coach D’Accardi potranno puntare al tris di vittorie, sempre in casa, in un match sulla carta agevole, quello contro l’Hub Ambiente Catania. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-DEI VOLLEY PALMI 3-0 (25-23, 25-20, 25-16)

TERRASINI: Buffa, Palmieri, Foscari (L), Mercanti, Monzio Compagnoni, Murri, Nielsen, Zamagni, Biccheri, Gatta. All. D’Accardi

PALMI: La Rosa, Moschettini, Ciancio (L), Mearini, Cicoria, Isgrò, Mancuso, Giudice (L), Andeng, Giometti, Mastronardi, Fanelli. All. Tisci