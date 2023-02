B1. Pomezia infligge a Terrasini il ko casalingo: si dovrà ripartire dall’ottimo secondo set

Un altro 0-3 dopo quello subito una settimana fa in Campania. Come la Polisportiva 2 Principati, anche lo United Pomezia ha inflitto una sconfitta in tre set al Duo Rent Terrasini che ha comunque provato a lottare contro una formazione esperta e ben rodata. Fra sette giorni ci sarà una sfida salvezza da non fallire contro la Zero5 Castellana Grotte e per affrontarla nel migliore dei modi le Dragonesse dovranno ripartire dal più che positivo secondo set disputato oggi alla Tensostruttura.

Dopo l’equilibrio del primo parziale durato fino al 6-6, le ragazze di coach D’Accardi hanno giocato con il freno a mano tirato, lasciando fuggire Pomezia che ha fatto diventare lo svantaggio di minuto in minuto sempre più evidente (12-7 e 19-11). Il Duo Rent ha anche annullato due set point alle ospiti, ma lo sforzo non è stato sufficiente per evitare lo 0-1. Nella seconda frazione di gioco, le siciliane hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo. Nonostante lo 0-3 di partenza, hanno ribaltato il risultato che è rimasto a lungo in bilico (7-7, 9-9 e poi 13-13).

Purtroppo lo United ha fatto prevalere il proprio break nelle fasi decisive del parziale (22-20) e il 25-23 finale è stato vissuto come una cocente delusione. Niente pareggio, ma uno 0-2 difficile da digerire: con queste premesse il terzo set è stato meno equilibrato del precedente. Pomezia ha accumulato punti su punti (5-2, 11-6 e 18-11) e non ha avuto problemi nel chiudere il parziale in cui le Dragonesse si sono fermate a quota 14.

Nulla è perduto nella corsa salvezza: come già anticipato, i punti in palio in Puglia il prossimo 4 marzo saranno determinanti, tenendo anche conto del fatto che Terrasini giocherà questo match con due partite in meno disputate rispetto alle avversarie. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-UNITED POMEZIA 0-3 (19-25, 23-25, 14-25)

TERRASINI: Biccheri, Nasi, Angelova, Vescovo, Pecora, Bruno, Calia, Evola, Gabriele, Baruffi. All. D’Accardi

POMEZIA: Corvese, Bigioni, Frasca, Viglietti 1, Lanzi (L), Liguori, Oggioni, Grossi, Mordecchi, Marcelli, Palermo, Zannoni (L), Prete, Prati. All. Tarquini