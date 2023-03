B1. Missione sorpasso compiuta: Terrasini espugna il PalaGrotte ed esce dalla zona retrocessione

Dopo quasi due mesi (complice una pausa e i turni di riposo) il Duo Rent Terrasini torna a vincere e lo fa nella partita dal peso specifico maggiore per il suo campionato. Le Dragonesse sono riuscite a espugnare il PalaGrotte in 4 set, superando la Zero5 sia nel risultato che nella classifica del girone E della Serie B1 di volley femminile. È un sorpasso significativo quello delle siciliane che ora hanno un punto in più rispetto a Castellana Grotte, ma anche due partite da recuperare rispetto alle pugliesi.

I motivi per essere ottimisti, dunque, ci sono tutti e la formazione di coach D’Accardi può guardare al resto del campionato con maggiore fiducia. La voglia di rivalsa da parte di Terrasini si è notata già nel primo set. L’esito è stato incerto come non mai, ma Biccheri e compagne hanno prevalso ai vantaggi: il 29-27 ha sbloccato il punteggio in favore del Duo Rent, facendo sperare in una giornata speciale per i colori terrasinesi. Nella seconda frazione di gioco, però, si è registrato il ritorno veemente da parte delle padrone di casa che hanno lasciato ben poco spazio alle palermitane (appena 14 i punti conquistati in questo parziale).

Il Duo Rent si è fortunatamente rimboccato presto le maniche, diventando protagonista di un altro set equilibrato ma vincente. Con uno spettacolare 25-23, Terrasini è tornato nuovamente in vantaggio, trovando nuove certezze e confidando sempre più nella conquista del bottino pieno. Il quarto parziale è stato una conferma della giornata positiva delle Dragonesse che hanno tenuto a bada la Zero5 e concluso il match in modo convincente. Il 3-1 finale può rappresentare una svolta per la squadra di coach D’Accardi?

È presto per dirlo, ma l’impegno c’è stato sempre, oggi come in altre occasioni più sfortunate: serviranno delle conferme fra una settimana, quando il Duo Rent ospiterà alla Tensostruttura la Forex Olimpia San Salvatore Telesino. Anche quelli del prossimo weekend saranno punti in palio pesanti come macigni. Il tabellino del match:

ZERO5 CASTELLANA GROTTE-DUO RENT TERRASINI 1-3 (27-29, 25-14, 23-25, 21-25)

CASTELLANA GROTTE: Bazzani, Fabbo, Avellini, Belotti, Kohler, Soleti, Recchia S, Gulino, Penna, Recchia A, Fino. All. Ciliberti

TERRASINI: Biccheri, Nasi, Angelova, Vescovo, Pecora, Bruno, Calia, Evola, Gabriele, Baruffi. All. D’Accardi