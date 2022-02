B1: Federica Foscari lascia il Duo Rent Terrasini e approda a Busnago

Era uno dei punti di forza del Duo Rent Terrasini, ma le strade tra la formazione palermitana e il libero Federica Foscari si sono divise. Dopo l’inizio di stagione con le Dragonesse gialloblu, la giocatrice di Castelvetrano è approdata in un’altra formazione del campionato femminile di Serie B1, il Dolcos Busnago. Di sicuro non sarà un’avversaria di Terrasini nelle prossime partite, visto che la nuova squadra della Foscari milita nel girone B (Terrasini è invece nel girone F). Il libero 27enne fa ora parte della squadra brianzola guidata da coach Mario Motta. Queste sono state le prime parole come nuova atleta di Busnago: “Arrivo a Busnago dopo aver giocato metà campionato nel Volley Terrasini, in Sicilia, per stare vicino ai miei cari. Per diverse motivazioni ho però sentito l’esigenza di cambiare aria alla ricerca di nuovi stimoli. Ciò che mi ha spinto nell’intraprendere questa nuova avventura è stata in primis la chiamata dell’allenatore Motta e l’affetto dimostrato dalle ragazze e dalla società che mi ha voluta inserire a tutti i costi all’interno di questa grande famiglia. I miei obiettivi personali per questa stagione sono quelli di far bene e crescere tecnicamente. Ritengo che a qualsiasi età esista un margine di crescita e miglioramento se lo si affronta con intelligenza e serietà. L’obiettivo prefissato per il gruppo squadra è quello di infondere nel team positività, tratto che mi caratterizza e contraddistingue da sempre”.