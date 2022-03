B1: Duo Rent Terrasini bello a metà, sconfitta in 4 set contro Fiamma Torrese

Una sconfitta che fa riflettere per il modo in cui è maturata: il Duo Rent Terrasini ha perso oggi pomeriggio 3-1 sul campo della Givova Fiamma Torrese, ma non ha sfigurato, visto che si è portata anche sul provvisorio 1-1 nel conto set per poi cedere alla distanza. La zona retrocessione continua a rimanere una realtà concreta per le ragazze di coach D’Accardi che hanno bisogno di punti per risollevare la china. Parte forte il sestetto di coach Salerno, avanti 4-2 nel primo set.

Il parziale è combattuto, tanto che si giunge all’8 pari, prima del nuovo tentativo di allungo campano. I primi tempi mettono in difficoltà Terrasini e il 15-10 è la naturale conseguenza di questi minuti di appannamento. La formazione siciliana non ha però mollato mai un centimetro, in premio è arrivato il 17-17. Si è trattato di un pareggio illusorio, il set se lo è aggiudicato Fiamma Torrese (25-20), senza però demoralizzare il Duo Rent. La compagine palermitana, infatti, ha reagito alla grande allo svantaggio.

Nel secondo set le gialloblu hanno sfoderato una prestazione maiuscola, fino al 22-17 che è apparso chiaramente come una seria ipoteca all’1-1 nel conto dei parziali. Il terzo parziale è stato. ancora favorevole alle siciliane: il 6-2 non ha spaventato la Givova che ha accorciato minuto dopo minuto. Il 15-10 e il successivo 17-12 delle campane non hanno spaventato Terrasini che si è rimboccata le maniche fino al -1.

L’ennesimo allungo delle padrone di casa ha però rovinato i piani del Duo Rent, con un altro 25-20 per il nuovo vantaggio nel conto set. Nella quarta frazione di gioco, al contrario, c’è stato molto meno equilibrio e il 25-16 finale ne è una chiara testimonianza. Il prossimo 30 marzo le siciliane avranno l’opportunità di riscattarsi nell’atteso derby contro l’Hub Ambiente Catania. Il tabellino del match:

GIVOVA FIAMMA TORRESE-DUO RENT TERRASINI 3-1 (25-20, 18-25, 25-20, 25-16)

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Boccia (C), Perna, Figini, Manto, De Girolamo, De Luca Bossa, Tardini, Pernice. All. Salerno

TERRASINI: Marangon, Buffa, Giudice, Mercanti, Mercanti, Monzio, Murri, Nielsen, Biccheri, Gatta. All. D’Accardi