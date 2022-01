B1: due nuovi importanti contratti di sponsorizzazione per il Volley Terrasini

, presidente della, squadra militante nella Serie B1 di volley femminile, ha portato a termine due contratti di sponsorizzazione con altrettanti grandi aziende che si occupano di selezione e trasporto rifiuti. Si tratta, nello specifico,, società che riceve rifiuti da enti pubblici e ditte private e dopo averli selezionati vengono consegnati ai consorzi di filiera.

Si unisce al progetto della squadra siciliana anche la RA Ecotrasporti Srl, la quale si occupa di trasporto rifiuti in ambito regionale e nazionale. “Ringraziamo e diamo il benvenuto - commenta il presidente Mancino - alla Rubbino Srl e alla Ra Exotrasporti. Stiamo creando una famiglia di sponsor con un progetto a lungo termine. Aziende, come la Duo Rent, che credono nello sport e che vogliono contribuire a portare in alto il Volley Terrasini”.