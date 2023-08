Volley femminile B1. Nel destino del Terrasini c’è sempre Castellana Grotte

Le stagioni pallavolistiche si susseguono, ma ultimamente sembra esserci una costante nel cammino del Duo Rent Terrasini. Questa costante ha un nome e un “cognome” ben precisi: Castellana Grotte. La Zero5 è l’avversario contro cui le palermitane hanno affrontato i match più importanti della Serie B1, ma soprattutto il calendario sembra voler ricordare quanto accesa sia questa rivalità (soltanto sportiva s’intende). In poche parole, con l’avvio del campionato 2023-2024 le Dragonesse riprenderanno da dove hanno finito pochi mesi fa. A maggio il Duo Rent ha superato le pugliesi nel doppio play-out, ultimo atto della stagione 2022-2023 e il primo capitolo della nuova annata vedrà Terrasini sfidare per l’ennesima volta la Zero5.

Il calendario del girone E della Serie B1 di volley femminile parla chiaro: la formazione di coach D’Accardi sconterà il primo turno di riposo, dunque la giornata iniziale del 7 ottobre vedrà le siciliane ferme ai box. Per l’esordio vero e proprio bisognerà attendere il 15 ottobre, con il Duo Rent impegnato sul campo di Castellana Grotte. Curiosamente, le Dragonesse saranno costrette ad attendere fino al 29 ottobre (il 21 ottobre ci sarà il derby in trasferta con la Sigel Marsala) per il debutto tra le mura amiche, con la Tensostruttura di Terrasini che ospiterà un’avversaria complicata come la Luvo Barattoli Arzano.

A conferma del fatto che la squadra del presidente Mancino sia una presenza fissa nei suoi cammini sportivi, c’è un precedente interessante. Lo scorso 20 maggio Terrasini ha affrontato il play-out per la permanenza in B1 a distanza di un anno esatto dalla fine della stagione precedente che era coincisa proprio con una gara da dentro o fuori contro la Zero5. I tifosi di capitan Biccheri e compagne si augurano che l’inizio del nuovo campionato sia subito positivo, nella speranza che con le baresi si traduca in realtà uno dei più celebri modi di dire: non c’è due senza tre.