B1: il derby siciliano è di Terrasini! Vittoria al tie-break contro Catania e zona "calda" a distanza

Chiudere il girone d’andata con una vittoria: era questo l’obiettivo che si era prefissato il Duo Rent Terrasini, chiamato ad affrontare in trasferta il difficile derby contro l’Hub Ambiente Catania. Il successo è arrivato e persino con qualche rimpianto, visto che la formazione palermitana ha avuto a disposizione due match point per conquistare la posta piena, mentre poi si è dovuta “accontentare” di due punti. Il tie-break (una sorta di “specialità della casa” delle Dragonesse in questa stagione) ha premiato la squadra che ci ha creduto di più. Coach D’Accardi ha proposto uno starting six composto da Baruffi, Nasi, Pecora, Miceli, Frigo, Biccheri e Angelova, mentre Ina Baldi ha risposto con Beltrani, Luzzi, Minervini, Mercieca, Foti, Carnazzo e Sant’Ambrogio.

Primo set: l’inizio del match è sembrato tanto un “Capitan Biccheri Show”, con la giocatrice di Terrasini che ha realizzato i primi punti delle palermitane, un vantaggio recuperato poi da Catania (4-4). Il botta e risposta è proseguito a lungo (9-9, 10-10, 12-12, 14-14), poi le padrone di casa hanno ingranato la marcia giusta per allungare nel risultato. Sharon Luzzi ha messo seriamente in difficoltà la ricezione del Duo Rent, tanto da garantire quattro set point alle compagne, il secondo dei quali messo a segno per la gioia del pubblico del PalaAbramo.

Secondo set: nella seconda frazione di gioco l’Hub Ambiente è ripartita con grande veemenza, con la solita Luzzi e Mercieca che hanno provato a creare un nuovo gap. Fortunatamente Biccheri e Pecora hanno risposto da par loro, con un equilibrio costante nel pareggio fino al 18-16 per Terrasini. L’ace di Frigo ha demoralizzato le etnee e negli scambi successivi ci ha pensato ancora una volta capitan Biccheri a dilagare, chiudendo il parziale con una bella pipe e il 25-20 che ha pareggiato il risultato.

Terzo set: l’avvio di questa frazione di gioco ha sorriso nuovamente alle palermitane, trascinate dal suo instancabile capitano. Il Duo Rent è diventato imprendibile di minuto in minuto (10-3, 13-3, 17-7), un andamento fin troppo chiaro per far pensare a un risultato finale diverso da quello ipotizzato. Il tentativo di recupero dell’Hub Ambiente non è stato in grado di impensierire le Dragonesse, capaci di chiudere in fretta la contesa con Miceli che ha perfezionato il sorpasso per il provvisorio 2-1.

Quarto set: un derby è sempre un derby e non ci si poteva aspettare che Catania si arrendesse tanto facilmente. Il quarto parziale ne è stato la chiara testimonianza. Le padrone di casa hanno provato a comandare, prima del prodigioso ma meritato recupero di Terrasini. Dal 17-20, le ospiti hanno piazzato uno splendido break, portandosi sul 23-20, ma a quel punto le braccia del Duo Rent sono diventate sempre più “corte”. Qualche timore di troppo sotto rete e una ricezione insufficiente hanno vanificato i due match point che le ragazze di coach D’Accardi si erano costruite. Dal 24-22 e dal sogno di un bel 3-1, si è passati ai vantaggi in cui Catania ha indovinato le battute giuste. Il 2-2 è quindi maturato in modo incredibile.

Quinto set: le speranze dei tifosi del PalaAbramo di vedere un Terrasini demoralizzato dopo la rimonta sono state vanificate da un atteggiamento propositivo e attento del Duo Rent. Al cambio campo, l’8-7 ha premiato le palermitane che poi si sono scatenate nella seconda parte del set corto. Sul 13-8 il successo è apparso a un passo e in effetti la squadra ospite ha chiuso senza grandi affanni la partita, portandosi a casa i due punti.

Con questo successo, Terrasini ha chiuso il girone d’andata con 9 punti, poco al di fuori dalla zona “calda” del girone E della B1 di volley femminile. La squadra siciliana tornerà in campo il prossimo 18 febbraio, quando sarà di scena sul campo della Polisportiva 2 Principati per la prima gara del ritorno. Il tabellino del match:

HUB AMBIENTE CATANIA-DUO RENT TERRASINI 2-3 (25-21, 20-25, 16-25, 26-24, 10-15)

CATANIA: Beltrani, Luzzi, Minervini, Mercieca, Carnazzo, Sant’Ambrogio, Di Fabio (L), Foti, Emmi, Bisicchia, Altavilla (L), Mastroeni. All. Baldi

TERRASINI: Calia, Baruffi, Nasi, Evola, Vescovo, Bruno, Pecora, Merler, Angelova, Miceli, Biccheri, Gabriele, Li Muli, Buffa, Frigo. All. D'Accardi