B1: derby dei rimpianti per Terrasini che viene rimontata e sconfitta da Marsala

Il rimpianto, inevitabile visto che si trattava di un derby molto atteso, ma anche la consapevolezza di avere disputato una gara dignitosa e coraggiosa. Sono queste le sensazioni del Duo Rent Terrasini dopo la sconfitta di oggi pomeriggio sul campo della Fly Volley Marsala. Era un derby siciliano molto atteso anche perché soltanto un punto separava le due formazioni nella classifica del girone E della Serie B1 di volley femminile. Hanno prevalso le ragazze di Camiolo dopo un avvio promettente delle Dragonesse e un quarto set che ha lasciato ancora di più l’amaro in bocca.

L’inizio, come già anticipato, è stato incoraggiante. L’equilibrio è stato inevitabile per una buona parte del parziale, poi sul 21-21 le giocatrici di coach D’Accardi hanno indovinato il break giusto e sbloccato il punteggio. Nel secondo set, però, Marsala ha reagito con veemenza, pareggiando e lasciando a Terrasini appena 16 punti. La terza frazione di gioco, come è facile intuire, è stata il classico spartiacque. Il Duo Rent ha il rimpianto di non aver concretizzato il vantaggio accumulato (18-12), con le padrone di casa capaci di ricucire lo strappo e vincere in volata per il conseguente sorpasso. Altrettanto incerto è stato l’ultimo set.

Nonostante il gap di metà parziale (13-7), Terrasini ha reagito pareggiando e prolungando la partita fino al 23-23. L’attacco vincente è stato però quello di Marsala, una schiacciata molto contestata dalle palermitane che però non hanno potuto far altro che accettare il verdetto del campo e il 3-1 finale. Ora spazio alla sosta natalizia, le Dragonesse torneranno in campo nel 2023 con la sfida interna del prossimo 7 gennaio contro il Volleyrò Casal De’ Pazzi. Il tabellino del match:

FLY VOLLEY MARSALA-DUO RENT TERRASINI 3-1 (21-25, 25-16, 25-21, 25-23)

MARSALA: Fabbo, Orto, Franceschini, Scirè, Miliani, Gasparroni, Caserta, Pirrone, Antico, De Vita, Modena, De Marco. All. Camiolo

TERRASINI: Baruffi, Nasi (L), Evola, Vescovo, Bruno, Pecora, Merler, Angelova, Miceli, Biccheri, Gabriele, Li Muli, Buffa. All. D'Accardi