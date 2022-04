B1: un altro derby rigenerante per Terrasini che batte in 4 set Amando Volley

Non c’è che dire, i derby siciliani portano bene, anzi benissimo al Duo Rent Terrasini. La formazione palermitana ha bissato la vittoria in esterna contro l’Hub Ambiente Catania di pochi giorni fa, battendo anche una formazione quotata come Amando Volley. Bisogna infatti ricordare che le messinesi sono terze in classifica e hanno dato filo da torcere ad ogni squadra del girone F della B1 femminile di volley. Il match di oggi è iniziato con le ospiti che hanno provato subito a comandare e Terrasini pronta a rimanere incollata nel punteggio.

Dopo un lungo inseguimento, le Dragonesse hanno piazzato il sorpasso (15-14), salvo poi subire la rimonta di Amando e superarlo per l’ennesima volta. L’equilibrio si è spezzato dopo il 22-22, con il Duo Rent capace di perfezionare il break decisivo per l’1-0. Ancora più netto il predominio delle padrone di casa nel secondo parziale. Terrasini ha sempre guidato il punteggio, allungando il divario fino al 14-8 e poi al 19-13.

Le messinesi non sono più riuscite a recuperare e il 25-19 ha giustamente premiato le Dragonesse per il provvisorio 2-0. La determinazione delle palermitane non è venuta meno neanche nella terza frazione di gioco. Terrasini ha avuto anche la possibilità di chiudere i giochi e sul 24-22 l’impressione che la partita fosse terminata è stata netta. Amando ha recuperato però terreno, conquistando il set dopo un estenuante punto a punto (29-27).

Il Duo Rent non si è fortunatamente demoralizzato, come ben dimostrato dal quarto set, in cui le due squadre sono sempre rimaste molto vicine fino allo spettacolare break delle ragazze di coach D’Accardi. Il 3-1 consente di veleggiare a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, i 25 punti sono un bottino da rimpinguare ulteriormente fra una settimana, in occasione della trasferta campana contro San Salvatore Telesino. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-FARMACIA SCHULTZE AMANDO VOLLEY 3-1 (25-22, 25-19, 27-29, 25-21)

TERRASINI: Marangon, Buffa, Giudice, Mercanti, Mercanti, Monzio, Murri, Nielsen, Biccheri, Gatta. All. D’Accardi

AMANDO: Monaco (L1), Cecchini, Bilardi, Mercieca, Agostinetto, Silotto, Grillo (L2), Marino, Bertiglia, Marcello, Amaturo, Ferrarini. All: Jimenez