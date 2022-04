B1: dalla paura alla gioia in 5 set, Terrasini batte Castellana Grotte ed è salva

Un bellissimo romanzo, dal finale incerto e più che piacevole. Si può riassumere in questo modo l’ultima partita stagionale del Duo Rent Terrasini, chiamato a battere in casa la Zero5 Castellana Grotte per sperare di salvarsi e rimanere quindi in Serie B1. L’obiettivo è stato raggiunto, ma non senza soffrire. Forse anche il più ottimista dei tifosi non ci avrebbe creduto al termine del secondo set, quando le pugliesi erano in vantaggio di due parziali. Le siciliane di coach D’Accardi si sono però ampiamente riscattate, rimontando e portando a casa i due punti fondamentali che hanno condannato la Zero5 ai play-out.

Nei primi due set, come già anticipato, molte cose sono andate storte. I punteggi sono stati molto equilibrati, ma gli spunti migliori li ha avuti sempre Castellana Grotte che ha fatto capire molto chiaramente di voler vendere cara la propria pelle. Dottor Jeckill e Mister Hyde: Terrasini si è trasformata nelle successive due frazioni di gioco, vinte entrambe con due perentori 25-14 e una pallavolo finalmente efficace e concreta. Il pubblico di casa si è scaldato, non ha mai smesso di trasmettere il proprio affetto alle ragazze e il tie-break è stato la classifica ciliegina sulla torta.

Nonostante un avvio pessimo (3-0 per le pugliesi), il Duo Rent ha macinato gioco senza scomporsi e cambiando campo su un promettente 8-5. Il gap si è poi ampliato fin al 15-8 finale, con Nielsen devastante nell’ultima azione. Visibilmente emozionato a fine partita il presidente Mancino: “Non ci credevo, ma le ragazze hanno lottato e questa salvezza è meritata. L’inizio di stagione non è stato semplice, dedichiamo questo risultato alla città”.

Sulla stessa lunghezza d’onda capitan Biccheri: “Ci siamo meritate questa salvezza, è stato un anno difficile e questa partita si è rivelata complicatissima. Il fattore campo ha influito, non potevamo perdere in casa”. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 3-2 (22-25, 20-25, 25-14, 25-14, 15-8)

TERRASINI: Marangon, Buffa, Giudice, Mercanti, Mercanti, Monzio, Murri, Nielsen, Biccheri, Gatta. All. D’Accardi

CASTELLANA GROTTE: Cipriani, Pisano (L), Liguori, Recchia Vinciguerra, Pinto, Pavone, Civardi, Di Carlo, Michieletto, Soleti. All. Ciliberti