B1, Brutta trasferta a Torre Annunziata per Terrasini: per la salvezza c’è ancora da lottare

Al PalaPittoni di Torre Annunziata, il Duo Rent Terrasini è incappato in una giornata storta che fortunatamente non compromette la corsa salvezza delle Dragonesse nel girone E della Serie B1 di volley femminile. La Fiamma Torrese padrona di casa ha infatti regolato la formazione di coach D’Accardi in tre set, con i primi due che sono stati poco equilibrati, mentre qualcosa di meglio si è visto nel terzo parziale.

Le siciliane continuano a mantenere un punto di vantaggio sulla zona retrocessione e soprattutto sulla Zero5 Castellana Grotte, ma le pugliesi hanno ancora un match in più. Fra una settimana Terrasini affronterà alla Tensostruttura la Fly Volley Marsala che è ugualmente invischiata nella lotta per la permanenza nella categoria, uno scontro diretto che non si può fallire per alcun motivo al mondo. Il primo set di ieri è iniziato in modo equilibrato, un 4-4 che ha illuso le siciliane che poi si sono dovute arrendere di fronte alla precisione degli attacchi della Fiamma Torrese.

Lo stesso discorso può essere fatto per il secondo parziale: l’8-3 delle padrone di casa fa subito capire che aria tirasse al PalaPittoni e l’andamento della frazione ricalca fedelmente quello del set precedente, con un risultato che non può che essere identico. Qualche spunto positivo lo si può invece trovare nel terzo set, in cui Terrasini ha retto bene il confronto. I momentanei 8-8 e 13-13 sono però diventati un pallido ricordo quando la Fiamma Torrese ha premuto sul piede dell’acceleratore e le Dragonesse si sono fermate a quota 18 punti. Il tabellino del match:

GIVOVA FIAMMA TORRESE-DUO RENT TERRASINI 3-0 (25-12, 25-12, 25-18)

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Pezzotti, Simpsi, Figini, Bucci (L), Capasso, Azzurro, Manto. All. Salerno

TERRASINI: Biccheri, Nasi (L), Angelova, Pecora, Bruno, Calia, Evola, Gabriele, Baruffi, Miceli. All: D’Accardi