Aprile di recuperi per la Volo Saber Palermo, si parte dall'Universal Catania

Terminata la regular season dei campionati nazionali di serie B, l’attenzione è adesso rivolta ai recuperi delle gare non ancora disputate. Nel mese di gennaio, infatti, la Federazione Italiana Pallavolo comunicò la sospensione federale dei campionati a causa dell’aumento esponenziale dei contagi da Covid, spostando d’ufficio gli incontri in coda al mese di aprile. Per la Volo Saber Palermo l’appuntamento di sabato 2 aprile (ore 18) al Pala Oreto contro la Caffè Lo Re Universal Catania rappresenta il primo dei quattro impegni di aprile.

Per il calendario la gara è valida come recupero della prima giornata di ritorno. L’esordio in campionato dei neroverdi in trasferta contro la formazione allenata da Davide Giuffrida non fu di certo dei migliori. Ad Aci Catena terminò in tre set in favore dei padroni di casa, sebbene i parziali furono altamente tirati ed ai vantaggi. La squadra palermitana era in piena fase di ricognizione e con una diversa cabina di regia.

Ottenuta la salvezza, obiettivo basilare della stagione, le due compagini si concentrano adesso a migliorare la loro graduatoria ed a posizionarsi a ridosso della zona play-off promozione. La matematica permetterebbe addirittura alla squadra di Palermo di puntare alla seconda piazza in classifica che varrebbe l’accesso ai giochi per tentare il salto di categoria. Le chances sono remote ma tentare e sognare non costa nulla.

La Volo Saber Palermo, in quarta posizione a 31 punti – insieme a Fiumefreddo – dista quattro lunghezze dal terzo posto occupato da Siracusa (35), e sei dal secondo gradino del podio in cui Lamezia è padrona da settimane. Tuttavia Gruessner e compagni hanno rispettivamente una e due gare in più rispetto alle avversarie.

La Universal Catania, di contro, è salda a metà classifica a 30 punti. Bandieramonte, Bottino e Andronico furono determinanti per la vittoria ottenuta dalla squadra etnea all’andata.

Il mister Nicola Ferro è consapevole della caratura dell’avversario da affrontare sabato: “La Universal è una buona squadra da affrontare col massimo impegno e concentrazione. Annovera giocatori molto esperti per questa categoria. Il nostro obiettivo è chiudere in crescendo e puntare a migliorare l’attuale posizione. Per questo non dobbiamo lasciare nulla di intentato”.

LA PROGRAMMAZIONE DELLE GARE DI RECUPERO DI PALERMO – 12esima: Caffè Lo Re Universal Catania (2 aprile, casa); 13esima: Diper Jolly Cinquefrondi (sabato 9 aprile, trasferta); 14esima: Aquila Bronte (sabato 16 aprile, casa); 15esima: Paomar Volley Siracusa (sabato 23 aprile, trasferta).

Le gare del recupero della 12esima giornata (2-3 aprile): Siracusa-Lamezia, Cinquefrondi-Letojanni, Partinico-Vibo Valentia, Volo Saber Palermo-Universal Catania, Gupe Ct-Bronte, Volley Catania-Fiumefreddo