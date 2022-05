Annata super: il Caffè Trinca Palermo traccia un bilancio. Pirrotta: "Sorprendenti"

Un’annata strepitosa, sorprendente per certi versi, ma fortemente voluta, fatta di mille emozioni concentratesi, poi, in quel sogno chiamato B1: è questa, in sintesi, l’annata del Caffè Trinca Palermo. La squadra di volley femminile, guidata da coach Tommaso Pirrotta, ha messo in fila tutte le pretendenti, anche la favorita Marsala, e grazie ai 55 punti collezionati ha festeggiato vittoria del campionato e passaggio in promozione.

A fare un bilancio di un’annata così è lo stesso allenatore, che a qualche settimana dall’evento, riesce ancora a trasmettere tutto il suo orgoglio: “Una stagione favolosa, non siamo partiti per vincere c’erano diverse compagini più attrezzate come Marsala e Caltanissetta, però si sa ad agosto si dicono tante cose poi il campo parlo e non mente mai”.

Una stagione intensa e difficile, fatta di mille avvicendamenti: ce la racconta?

“Post covid potevamo aspettarci di tutto, arriviamo da due anni difficilissimi e anche questo, soprattutto a livello sportivo, non è stato semplice tra infortuni, interruzioni, riprese, allenamenti ridotti, ma alla fine ci siamo affidati al nostro, abbiamo cementificato ulteriormente i nostri legali e ce l’abbiamo fatta”.

È stata questa la chiave per il successo? Il gruppo, l’unione?

“Ne individuerei due ovvero il gruppo, come detto, e la continuità. Avere un gruppo solido, fatto di professioniste, significa allenarsi bene, in serenità, avere pochi problemi nel corso dell’anno da gestire, e potersi anche affidare all’esperienza e alla fortuna, in certi momenti, perché sai che non diventerà un’abitudine, che dietro c’è lavoro e serietà. Noi siamo stati bravi a tagliare i rami secchi quando era il momento di farlo e proseguire nella nostra direzione, alla fine abbiamo avuto ragione anche perché i saliscendi sono stati pochi ed essere continui nel corso del tutto l’anno ci ha aiutato”.

Qual è stato il momento più bello dell’anno?

“La vittoria con Marsala, è stato il momento della consapevolezza, lì ci siamo davvero resi conto di poter fare qualcosa di grande”.

C’è una dedica per questa vittoria?

“Potrei fare tanti nomi ma preferisco citare solo due persone ovvero Alessia Ferro e Chiara Miceli, rispettivamente il secondo alzatore, ed il terzo centrale, hanno dimostrato attaccamento, ci hanno dato una grande mano in settimana, sono le giocatrici più sacrificate, sarebbero potute andare altrove a ritagliarsi più spazio ed invece sono rimaste qui, sempre con il sorriso, e questo ha fatto la differenza”.

Archiviati i festeggiamenti, doverosi anche con gli sponsor che vi hanno sostenuto in questa stagione, bisogna guardare avanti: quali sono i piani per il futuro?

“La B1 sarà un campionato difficile e ne siamo ben consci, non ci smembreremo ma puntelleremo, è chiaro che la riconoscenza è doverosa in certi aspetti, ma meno in altri, è sufficiente vedere cosa ha fatto Mancini con la nazionale di calcio, quindi faremo il meglio possibile sempre mettendo davanti a tutto il bene di questa squadra e ci auguriamo di poterci togliere ancora tante soddisfazioni”.

Lo staff al completo

Presidente Mario Argano, Patron Gaetano Alioto, Direttore sportivo Luigi Allegra, Dirigente Salvatore Lucchese, Allenatore: Tommaso Pirrotta, Preparatore atletico Riccardo Garofalo, Team Manager Fabrizio Pipitone, Comunicazione Marco Lombardo e Giusi Bottone.

La rosa del Caffè Trinca Palermo

Palleggiatrici Eva di Bert ed Alessia Ferro, Opposto Lea Vujevic, Schiacciatrici Aurora Vescovo, Tatiana Lombardo, Centrali Nicoletta De Luca, Camilla Macedo, Chiara Miceli, Libero Sara Lo Gerfo.