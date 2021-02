Pallavolo, serie B maschile: la Pharmap Saber ospita il Volley Catania

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Reduce da una vittoria al tie-break contro l’Aquila Bronte, la Pharmap Saber Palermo è decisamente alla ricerca del punteggio pieno in quella che sarà la quinta giornata del Campionato Maschile di serie B. Domani, alle ore 18:00 al PalaOreto, i ragazzi di mister Ferro affronteranno un’altra compagine etnea, il Volley Catania. Le due squadre si trovano a 6 punti: per entrambe 2 le partite vinte e 2 le perse. I palermitani, guidati dal capitano Giovanni Blanco, vogliono dimostrare che l’impegno profuso in campo, durante gli allenamenti settimanali, può portare a ben altri risultati e che meritano il terzo posto in classifica senza che venga condiviso con altri avversari. In ottemperanza alle norme anti-Covid la gara si disputerà a porte chiuse ma sarà comunque trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale della società.