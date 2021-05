Volley, Pharmap Saber Palermo batte Letojanni 3-0

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una prestazione da categoria superiore quella andata in scena in un caldissimo Palaoreto da parte della Pharmap Saber contro la Savam Costruzioni Letojanni. Nessuno tra gli addetti ai lavori si aspettava un risultato così dirompente, Pharmap costringe Letojanni a rientrare con un pesantissimo 3-0 (25-17, 25-16, 25-18). Prestazione degli ospiti al di sotto delle proprie capacità, i ragazzi di coach Rigano sono rimasti aggrappati al match fino alla metà del primo set, poi solo Palermo. Difficile nominare individualmente qualcuno tra i padroni di casa: Atria in uno stato di forma "monstre" al pari di Marretta, Banaouas e Blanco che versione "Mastrangelo" ergevano mura a difesa di un sontuoso Sutera, Costanzo a pennellare qualità e sostanza e Gruessner solita conferma e sicurezza.

Dall'altro lato della rete, Letojanni impossibilitato a recitare un ruolo, sotto i colpi dei padroni di casa che hanno tenuto un ritmo costante ed un cinismo micidiale, coi soli Cortina e Saglimbene degni di nota. Al ritorno, sabato prossimo al Pala Letterio Barca, la squadra del presidente Giorgio Locanto armata della grinta che ha contraddistinto questo match d'andata, dovrà fare attenzione alla forte Letojanni che vorrà ribaltare, col coltello tra i denti, l'opaca prestazione odierna.

Tabellino

SABER PALERMO: Atria (15), Gruessner (9), Blanco (9), Sutera (L), D’Andrea, Costanzo, Banaouas (8), Marretta (15), Russo, Ferro, Bonanno, Lombardo, Libertà, Laudicina (L2). All.: Ferro e Cipolla

ASD VOLLEY LETOJANNI: Schipilliti (1), Battiato (3), Sabella, Balsamo, Cortina (7), Cavalli L, Arena (2), Chillemi (6), Mazza (1), Saglimbene (12), De Francesco, Ferrarini. All.: Rigano ARBITRI 1° Marigliano Giovanni Antonio (TO) 2°Alice Andrea (TO)