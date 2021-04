Volley, colpaccio della Pharmap Saber: dalla A2 arriva Federico Marretta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Pharmap Saber Palermo è lieta di comunicare di aver tesserato l’atleta Federico Marretta, in prestito da Cave Del Sole Geomedical Lagonegro, società militante in A2. Federico, siciliano DOC, nato a Castelvetrano il 9 Agosto 1990, torna in Sicilia dopo 15 anni. Prodotto del vivaio del Volley Sciacca, a 16 anni si trasferisce a Vibo Valentia protagonista di un triplice salto di categoria dalla C alla A2, passando dalla B2. Da qui la parentesi a Bologna e la consacrazione in Superlega con la Copra Piacenza, e ancora Mantova e Corigliano, prima dell’esperienza in Estonia dove diventa campione nazionale con il Selver Tallinn. Il rientro a Milano con la Power Volley Revivre e le ultime tre stagioni con la Bluvolley Calzedonia Verona sempre in Superlega. Schiacciatore di esperienza, in questa stagione ha messo a segno 125 punti in 11 giornate. Ottimo ricettore, sarà l’arma in più degli allenatori Ferro e Cipolla in vista dei play off promozione per la serie A3 Credem Banca che inizieranno il 12 maggio prossimo.