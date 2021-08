Volley Palermo, il presidente Arena: "Salvezza e crescita delle giovani"

La nuova Serie B2 si radunerà il 31 agosto, per iniziare per la prima volta nella storia della Volley Palermo l'avventura in un campionato nazionale. Un organico giovane e puntellato con giocatrici di esperienza per la categoria con una guida tecnica carismatica, quella di Coach Linda Troiano, che dopo l'esperienza di tre anni da secondo in Serie B Maschile si cimenterà per la prima volta in carriera da primo allenatore in B2 Femminile. Il presidente Domenico Arena traccia le linee guida della prossima stagione partendo proprio da quella passata nella quale la Serie C di Coach Francesco Vassallo ha sfiorato la promozione ai playoff al termine di un campionato condotto al vertice. "Voglio partire dal ringraziamento per Coach Francesco Vassallo, che quest'anno si prenderà un anno sabbatico, per motivi personali. Sarà sicuramente un arrivederci perché lo aspettiamo qualora volesse riprendere l'attività in futuro. Il suo lavoro e quello delle ragazze nella passata stagione ci ha fatto pensare oggi all'acquisizione del titolo di Serie B2 con un impiego di risorse economiche importante" - commenta Arena.

La squadra è completa, anche se la dirigenza si riserva di effettuare un altro sforzo per la cosiddetta "ciliegina sulla torta". Oltre alla palleggiatrice Luisa Nuccio e alla schiacciatrice Sara Miceli, dall'Orlandina arriva la centrale Agnese Prinzivalli mentre rientra dal prestito al Caffè Trinca di Serie B2 il libero Martina Cilibrasi, anche lei cresciuta in giallazzurro. La centrale Marzia Giulio, il libero Federica Bruzzese e la schiacciatrice Arianno Puccio, che sta completando la riabilitazione dopo un intervento al ginocchio, sono le confermate della passata stagione dalla squadra di Francesco Vassallo che ha sfiorato la promozione ai playoff. Dal settore giovanile arrivano, invece, le schiacciatrici Roberta Azzolina e Claudia Catalano, entrambe del 2003 e anche loro con la Serie C di Vassallo, e una batteria di 2005 composta dalla schiacciatrice Carola Compagno, la centrale Francesca Evola e la palleggiatrice Aurora Smeraldo.

"Era fondamentale dare una prospettiva ulteriore ad alcuni elementi che hanno dimostrato di poter tranquillamente disputare una categoria nazionale. Un segnale forte lanciato anche e soprattutto alla nostra base, per garantire alle più piccole una squadra di vertice importante che rappresenti però solo il punto di partenza per un futuro ancora più roseo di cui, mi auguro, la maggior parte di loro ne sia protagonista" - continua il Presidente. Ancora da inserire, invece, qualche tassello nello staff tecnico di Coach Linda Troiano: il secondo allenatore è Giacomo Pecoraro, che ha fatto benissimo in U15 oltre ad essere il primo allenatore in Serie C. L'assistente allenatore sarà Salvo Giuliano, il preparatore atletico Davide Taranto, il massofisioterapista Fabio Lo Monaco, la nutrizionista Elena Barbaccia. Da definire ancora la selezione di uno scoutman, per l'analisi dei numeri, e di alcuni sparring che possano dare una mano più "pesante" in allenamento. A completare il roster una giovanissima del 2007, la schiacciatrice Marta Radicella, che ha disputato la finale regionale con l'Under 15 contro la WeKondor Catania, poi, arrivata all'ottavo posto delle finali nazionali che si sono giocate a Palermo.

"L'obiettivo - conclude Arena - è raggiungere nel più breve tempo possibile la salvezza e ottenere la crescita di tutto il gruppo, non solo di B2 ma soprattutto giovanile". La stagione inizierà nel weekend del 16 e 17 ottobre. Pausa Natalizia dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022. Sosta Pasquale il 17 aprile. La Volley Palermo è inserita nel Girone P a undici squadre tra cui altre due compagini palermitane.

(Fonte: ufficio stampa Volley Palermo)