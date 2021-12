Volley, super Caffè Trinca: vittoria a Brolo, arriva l'ottavo acuto per la capolista

Una super Caffè Trinca Palermo domina sul taraflex della Cassiopea Lavalux Sisa Saracena, su un campo ostico come quello di Brolo, vince e convince mantenendo saldo il primo posto in classifica con 24 punti in serie B2 femminile. E' l'ottavo successo consecutivo per le ragazze di Tommaso Pirrotta, capaci di mantenere l'imbattibilità e superando a pieni voti anche l'ultimo impegno esterno.

Oltre all'ineccepibile prestazione corale, bene anche tutte le singole: Lea Vujevic, solita bomber del match con 16 punti, viene affiancata da una prodigiosa Aurora Vescovo a segno nel referto per 14 volte. Doppia cifra anche per Paola Carnazzo (10), mentre Nicoletta De Luca è la migliore block-girl dell'incontro. Grande lavoro esemplare per il capitano Tatiana Lombardo, autentica sicurezza del roster in fase di copertura, così come del libero Sara Lo Gerfo, che continua ad essere sopra la media del rendimento.

La cronaca

Ancora una prova di forza vincente per le rosanero. Grande coesione e lucidità specialmente nel primo set in cui le palermitane, sotto 14-8, riprendono con veemenza le redini del gioco raggiungendo dapprima le locali (15-15) e superandole con una Vescovo in grande spolvero (16-17) che apre le danze al monologo della capolista orchestrato da Di Bert, leader nella distribuzione del gioco che chiude con un bagher le sorti del parziale (19-25).

Caffè Trinca sciolto e senza freni inibitori nella seconda frazione di gioco. A fermare l'inarrestabile Vujevic (1-3) ci pensa per qualche minuto il maltempo e il black-out che sospendono il gioco per qualche minuto. Alla ripresa le rosanero sono particolarmente ispirate e decise a chiudere la pratica, grazie alle fast di De Luca (4-10) e dei mani-out di Vujevic (10-16). L'opposto rosanero è travolgente e pioniera del +9 con un attacco dei suoi (11-20). Poche novità nel finale, con De Luca saracinesca a muro e Vescovo l'incubo in battuta per la ricezione locale (13-25).

Più vivo e livellato il terzo ed ultimo set. Sul 9-9 la nuova interruzione di gioco per l'assenza d'illuminazione non distrae le squadre, soprattutto il Caffè Trinca che prova la fuga (9-13) anche con i muri della premiata ditta De Luca-Lombardo (12-17). È sempre il capitano rosanero a dare gioia alle sue con un pallonetto pregevole (13-20). Palermo tira avanti per la sua strada inducendo in errore Ferraro (15-24). La Saracena prova l'impresa annullando metà dello svantaggio, fino a quando la solita Vujevic dice che può bastare così sul 20-25 finale.

Otto su otto, punteggio pieno, solo un set perso per strada e conferma del primo posto. Questo il ruolino del Caffè Trinca che comanda il girone P di serie B2 donne con 24 punti. L'ultimo impegno dell'anno solare in programma sabato 18 a Catania contro Volley Valley.

I commenti

Tommaso Pirrotta, allenatore del Caffè Trinca Palermo: "Devo dare grande merito alle mie ragazze per la prova superba che hanno svolto. Essere in vetta alla classifica vuol dire essere costretti a vincere senza discussioni. Occorre mantenere alta la soglia della concentrazione perché in ogni partita prevale l'importanza della posta in palio. Sapevamo di affrontare una squadra che ha reso difficile la vita a Marsala, tra le pretendenti alla promozione. In questo il gruppo ha evidenziato una maturità eccezionale e ha interpretato al meglio la partita".

La classifica

Caffè Trinca Palermo 24; Marsala 23; Caltanissetta e Santo Stefano 17; Pedara 15; Brolo 12; Zafferana 10; Comiso 8; Volley Valley Ct 5; Comfer Palermo 4; Volley Palermo 0.

Il tabellino

CASSIOPEA LAVALUX SISA SARACENA - CAFFE' TRINCA PALERMO 0-3 (19-25, 13-25, 20-25)

LA SARACENA: Lisciandro 5, Costabile 6, Ferraro 6, Giannone 8, D'Arrigo 2, Agnello N. 4, Agnello I. (L), Santostefano ne, Agnello ne, Marino ne, La Monica ne, Tumeo ne. All. Cortese.

CAFFÈ TRINCA PALERMO: Vujevic 16, Vescovo 14, Di Bert 1, De Luca 7, Carnazzo 10, Lombardo 5, Lo Gerfo (L), C. Miceli ne, M. Miceli ne, Ferro ne. All. Pirrotta.

Arbitri: Antonino Richichi e Claudia Durante (C.R. Fipav Calabria).