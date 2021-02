Vela, Luna Rossa vola in Coppa America: "Un trionfo che parla anche palermitano"

A ricordarlo con un tweet è il sindaco Orlando. L'imbarcazione gareggia sotto il guidone del Circolo della Vela Sicilia e ha come timoniere il palermitano Francesco Bruni. Il fratello Gabriele: "Sei il più forte, qui lo sapevamo già, adesso lo sanno in tutto il mondo. Forza Palermo!"

Luna Rossa vince la Prada Cup e conquista, dopo 21 anni, l'accesso alla finale della Coppa America, dove affronterà Team New Zealand. Festeggia anche Palermo: “Un vero trionfo in Prada Cup che parla anche palermitano con Francesco Bruni e Agostino Randazzo con cui mi sono sentito spesso in questi giorni seguendo questa splendida impresa. Buon vento e buona onda verso l’America's Cup”, twitta il sindaco Orlando. L'imbarcazione infatti gareggia sotto il guidone del Circolo della Vela Sicilia, presieduto da Randazzo e ha come timoniere il palermitano Francesco Bruni.

Gioia infinita ovviamente anche in casa Bruni. "Hai vinto anche questa! Sei il più forte, qui lo sapevamo già, adesso lo sanno in tutto il mondo! Grande Italia. Forza Palermo!. Luna Rossa - scrive il fratello del timoniere Gabriele - non è mai stata così bella, domina sull'acqua, e applica una tattica di regata perfetta. Abbiamo vinto e siamo in finale con i neozelandesi. La mamma balla e canta!!!! Sarà una bella domenica in casa Bruni e in tutta Italia!!".