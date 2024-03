Pattinaggio artistico, i palermitani fanno incetta di medaglie al Trofeo internazionale Roma

"Città di Palermo-pattinaggio artistico" fa incetta di medaglie, ben 22, al Trofeo internazionale Roma, promosso dalla Federazione italiana sport rotellistici.

Sul podio gli atleti delle associazioni "Sporting centre Mediterraneo" e "Starlet skate". Medaglie d'oro per Laura Palumbo, Gabriele Cicero, Luisa Basile, Lucia Marchese, Nicole La Rosa, Ginevra Giambertone, Adriana Alessi, Marta Lo Iacono, Marta Lo Verso, Gaia Sidoti, Greta Giordano, Giulia Basile, Alessandro Di Tommaso e Anna De Torrebruna. Medaglie d'argento per Loghan Reglous, Giorgia Lo Verde, Kenza Auboulfatha, Paolo Petronio e Aurora Busetta. Bronzi per Carola Nastri, Arianna Maranto e Irene Palumbo.

"Mi congratulo con i giovanissimi atleti che ho avuto il piacere di incontrare nel pattinodromo del Giardino Inglese prima della partenza. Quattordici medaglie d'oro, cinque d'argento e tre bronzi sono un grandissimo risultato che rende tutti orgogliosi. Un plauso agli allenatori, i tecnici federali Ugo D'Azzò, Valentina Di Maria, Fabio D'Agostino e Anita Fazio, per avere portato queste ragazze e questi ragazzi a risultati così prestigiosi", dichiara l'assessore comunale allo Sport Alessandro Anello.