Coppa America: la bandiera della Sicilia nella base di Luna Rossa in Nuova Zelanda

In occasione della 36esima edizione del più antico trofeo sportivo del mondo, il circolo palermitano è stato scelto dal team italiano come yacht club sfidante, in qualità di primo “challenger”, degli attuali campioni neozelandesi in carica

I colori della Regione Siciliana sventoleranno nella base del team Luna Rossa ad Auckland, in Nuova Zelanda. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e l’assessore allo Sport, Manlio Messina hanno infatti voluto donare la bandiera al presidente del Circolo della vela Sicilia, Agostino Randazzo, che è stato ricevuto a Palazzo Orleans. In occasione della 36/esima edizione della Coppa America, il circolo palermitano è stato scelto dal team Luna Rossa come yacht club sfidante, in qualità di primo “challenger”, degli attuali campioni neozelandesi in carica.



Musumeci ha voluto esprimere soddisfazione per l’impegno del club di Palermo nel campo dello sport internazionale e per aver portato all’interno della prossima Coppa America le eccellenze sportive dell’Isola. Il team Luna Rossa, attualmente impegnato nella Prada Cup, può contare sulla presenza di professionisti siciliani, tra cui il timoniere Francesco Bruni, che ha al suo attivo tre olimpiadi.