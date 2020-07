Vela, il Club Lauria ai campionati nazionali di Follonica

Il Club Canottieri Roggero di Lauria fa il pieno di risultati. Sono dodici i timonieri portacolori del Circolo pronti a rappresentare la Sicilia ai campionati nazionali. Dopo il successo nell'Altura con la vittoria alla Regata dei Cinque Fari a bordo di Joy dell'armatore Giuseppe Cascino, i settori Vela e Tavole a vela raccolgono nuovi successi.

I giovani timonieri del Club Lauria sono già in partenza per il campionato nazionale a squadre, classe Optimist, che si svolgerà a Follonica da giovedì 30 a sabato 1 agosto. I componenti della squadra che, insieme al ripescato Nic di Catania, rappresenteranno al VII zona sono Michele Adorni, Silvia Adorni, Andrea Sabbia, Lorenzo Torre, riserva Manfredi Burruano.

Mentre salgono a sette i timonieri che hanno superato le selezioni individuali. Per il campionato italiano sono Michele Adorni, Silvia Adorni, Andrea Sabbia e Federico Studer. Per la Coppa Cadetti Alberto Palermo. Per la Coppa primavela Figurelli Fredrick e Spartaco D'agostino.

“Da almeno quindici anni non c'era una così ampia partecipazione di atleti ai campionati nazionali, per quanto riguarda la selezione a squadre – commenta Giorgio Matracia, presidente del Club Canottieri Roggero di Lauria -. Un risultato importante che premia l'impegno dello staff tecnico, il talento dei nostri timonieri e il lavoro di un Circolo che dimostra come il rilancio dopo un periodo cupo di lockdown possa e debba passare dallo sport. Ambito in cui il Club oggi nell'Isola rappresenta l'eccellenza”.

Risultati ottimi anche nelle tavole a vela. Nella prima tappa zonale a Marsala, primo posto under 15 per Gabriele Zavatteri e secondo per Francesca Salerno (prima femminile). Secondo posto e primo femminile under 17 per Sara Costantino. Secondo posto e prima femminile ch3 Sofia Campanella. In Ch4, primo posto per Sergio Agnello Cajozzo, secondo Clementina Catania. Secondo posto under 13 e prima femminile Benedetta Cirino.

“Abbiamo mantenuto vivo il senso e lo spirito di gruppo – afferma il direttore sportivo del Club Lauria, Maurizio Floridia -. E' venuto fuori il talento dello sportivo che non perde motivazione e grinta. Siamo tornati ad allenarci per riprendere quota e oggi raccogliamo i primi risultati. Il circolo c'è e continua a lavorare in questa direzione”.