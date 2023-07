Ussi Estate, festa dello sport al Country: ecco tutti i premiati

Salvo Samperi, allenatore campione d’Italia della Feldi Eboli di calcio a 5, l’arbitro David Bartolotta e il direttore sportivo del Catania che ha vinto il campionato di Serie D di calcio Antonello Laneri sono fra i premiati dell’ottava edizione del Premio Ussi Estate. La cerimonia di consegna, dedicata al ricordo dell’attaccante, fra le altre, di Palermo e Catania Gaetano Troja, è stata ospitata all’interno del Palermo Ladies Open, torneo internazionale di tennis in corso a Palermo sui campi in terra rossa del Country Time Club. A presentare la manifestazione sono stati i giornalisti Alessia Anselmo e Valerio Tripi.

“Ancora una volta il premio Ussi Estate - dice il presidente regionale dell’Ussi Gaetano Rizzo - viene ospitato in una sede di primordine in un contesto di assoluto prestigio quale il Country Time Club. Sono grato al circolo e al consigliere nazionale Ussi Nino Randazzo, membro del comitato organizzatore degli Internazionali di tennis, per la straordinaria ospitalità in linea con lo stile che gli è da sempre riconosciuto. I premiati sono stati individuati attraverso una selezione accurata e li ringraziamo per avere accettato i nostri riconoscimenti legati a una tradizione introdotta dal consigliere nazionale Roberto Gueli”.

Sono stati premiati anche Mirko De Miere della squadra di calcio del Geraci, i giocatori palermitani della squadra di calcio dei notai che hanno contribuito alla vittoria nel Mondiale disputato in Austria Roberto Indovina, Stefano Marsala, Carmelo Di Vitale e Paolo Palizzolo, il responsabile della comunicazione del Catania Beach Soccer vincitore della Coppa Italia Francesco Casicci e la Masterball Academy di beach volley. E ancora la squadra di calcio dei magistrati di Catania che si è laureata campiona d’Italia, il Saturnia Aci Castello appena promosso nel campionato di Serie A1 di pallavolo maschile, i campioni d’Italia nella categoria “Silver” di beach volley Riccardo Garofalo e Peppe La Rosa e l’icona del nuoto Antonio Aventaggiato. Nel corso della cerimonia di premiazione è stata consegnata una targa alla memoria di Gaetano Troja al fratello dell’attaccante Santino.

Sono intervenuti alla cerimonia di consegna del premio Ussi Estate anche il vicepresidente della Wta Fabrizio Sestini, Diego Nargiso, ex tennista, oggi tecnico e commentatore televisivo e il presidente della Federcalcio siciliana Sandro Morgana. Il presidente dell’Ussi nazionale Gianfranco Coppola ha inviato un video messaggio con i suoi saluti.

Il premio Ussi Estate è stato istituito per riconoscere agli atleti siciliani il giusto merito per le imprese appena compiute da parte di chi le ha raccontate per radio o televisione o riportate sui giornali o ancora su agenzie o testate online. I premi sono assegnati secondo le segnalazioni dei giornalisti iscritti al gruppo regionale di specializzazione dell’Associazione Siciliana della Stampa. Alla cerimonia di premiazione ha partecipato anche il segretario dell’Associazione Siciliana della Stampa Giuseppe Rizzuto. L’ottava edizione del Premio Ussi Estate è stata prodotta da Ecu European Culture University con il patrocinio dell’assessorato regionale al Turismo dell’assessore Elvira Amata. Produzione tecnica Panastudio, direttore artistico Francesco Panasci. Riprese e contributi video curate da Carlo Valenti.