VIDEO | Trofeo podistico "Le antiche vie di Trappeto", tagliano il traguardo anche due 89enni

Dalle corsie di ospedale alla vittoria, l’oculista Salvatore Giordano (per gli uomini) e l’ostetrica Maria Grazia Bilello (per le donne) trionfano nell’ultima prova della nona edizione del Running Sicily

Prima il festival della gioventù con 150 ragazzi che si sono dati battaglia nelle diverse distanze del circuito cittadino, poi la gara vera e propria gara in cui i mattatori sono stati 2 professionisti della sanità. Tra gli uomini ha dominato, dal primo al quarto ed ultimo giro, Salvatore Giordano, medico specializzando in oculistica a Messina. L’amore per la corsa è sbocciato da appena 3 anni, ma tanto quanto basta per proiettarlo tra i migliori amatori. Tesserato per l’Asd club Atletica Partinico, ha tagliato il traguardo percorrendo i 10 chilometri. del circuito cittadino in 34:44, precedendo Roberto Di Bella dell’Amatori Palermo (36:01) ed il compagno di squadra, Claudio Salvia (36:58). "E' stata una grande soddisfazione - ha detto Giordano - vincere una gara organizzata dalla mia società. Sono pienamente soddisfatto, perché dietro le prestazioni di un amatore ci sono tanti sacrifici, come allenamenti notturni o all’alba prima di andare a lavorare. Corro per stare bene e per divertirmi".

Così come Giordano tra gli uomini, anche tra le donne ha fatto corsa a sé: Maria Grazia Bilello dell’Universitas Palermo, con il tempo di 42:00, ha bissato il successo conquistato a Trappeto lo scorso anno. E così come il vincitore della gara maschile, anche la Bilello si divide tra le corsie della clinica palermitana dove lavora come ostetrica e le gare amatoriali della domenica. "Posso ritenermi soddisfatta della stagione. Il mio ultimo obiettivo dell’anno - ha commentato la portacolori dell’Universitas Palermo - è la mezza maratona del prossimo 18 dicembre a Ribera. E proprio la mezza maratona è la gara alla quale voglio dedicarmi la prossima stagione. Il tempo? Speravo di fare meglio, ma in base ai miei allenamenti, posso essere contenta". Nella classifica assoluta, la Bilello ha preceduto Simona Morvillo dell’Asd Trinacria Palermo (44:29) e Giuseppina Rinaldi sempre della Trinacria (45:31).

Se nel prologo hanno entusiasmato bambini e ragazzi, nella gara vera e propria gli applausi più sentiti sono andati a due ottantanovenni che si sono "misurati" sui 5 chilometri. A vincere è stato l’ex poliziotto di Barcellona Pozzo di Gotto, Francesco De Trovato, primo in 36:32, davanti all’ex contadino di Partinico, Antonino Macaluso (45:15). "Quante volte ci alleniamo? Due o tre volte la settimana", hanno risposto in coro i due veterani.

Prima delle premiazioni finali, il "terzo tempo" è stato curato dagli studenti dell’Istituto alberghiero Danilo Dolci che hanno offerto sfincione e crostata a tutti. "Il bilancio della manifestazione è largamente positivo. Splendida giornata di sole - ha detto l’organizzatore Rodolfo Nacci dell’ASD Club Atletica Partinico - e splendida giornata di sport in un contesto caratterizzato da un gran numero di atleti, circa 400 tra amatori e giovani promesse".

L’XI Trofeo podistico "Le antiche vie di Trappeto" ha fatto calare il sipario sulla IX edizione del Running Sicily, circuito internazionale di corsa su strada ideato e organizzato dall’Asd Agex di Nando Sorbello. "In ogni tappa abbiamo superato il record degli iscritti - ha sottolineato Sorbello - nella Palermo International Half Marathon abbiamo potuto anche contare anche su una numerosa partecipazione straniera, a conferma del grande interesse che riscuote la manifestazione anche all’estero. Prima di proiettarci alla X edizione del Running Sicily, diamo a tutti appuntamento alla cerimonia di premiazione del circuito, in programma martedì 20 dicembre, alle ore 17.30 a Palazzo Comitini a Palermo (via Maqueda, 100, ndr)".

Le classifiche saranno stilate nel rispetto della somma dei migliori 3 punteggi ottenuti nelle 4 tappe. Saranno premiati i primi 3 classificati maschile e femminile nelle categorie: JF/PF/SF - JM/PM/SM - M35 - F35 - M55 - F55 - M60 - F60 - M65 - F65 - M70 ed oltre - F70 ed oltre. In più, saranno premiati anche i primi 6 classificati maschili e femminili nelle categorie: M40 - F40 - M45 - F45 - M50 - F50.