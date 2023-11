Aspra, Trofeo del Mare: sui 10 chilometri trionfano Mohamed Amin Jhinaoui e Barbara Vassallo

E' Aspra il palcoscenico del 7° Trofeo Equilibra-10° Trofeo del Mare, andato in scena oggi nella frazione marittima di Bagheria. Un ritorno al passato, visto che la gara organizzata dalla Polisportiva Atletica Bagheria, in sinergia con l'Equilibra Running Team, negli ultimi cinque anni aveva avuto come base il centro bagherese. Quattro giri, per un totale di 10 chilometri, quasi di fronte al mare, con un percorso veloce, un vento fastidioso solo nella prima parte della sfida e temperature al di sopra della media stagionale. A vincere, rispettando i pronostici della vigilia, è stato il tunisino Mohamed Amin Jhinaoui, dell'Athletic Club Alperia, che ha ben figurato ai mondiali di Budapest e quest'anno ha centrato un lusinghiero terzo posto alla "Cinque mulini" dietro l'azzurro Crippa.

Jhinaoui, ha guidato la gara sin dallo start, chiudendo i 10 chilometri del percorso di Aspra, con il tempo di 29.48. Nulla ha potuto fare Onesphore Nzikwinkunda, già vincitore di una edizione del Giro podistico internazionale di Castelbuono. L'atleta del Burundi tesserato con la Sicilia Running Team ha più volte tentato l'aggancio trovando sempre pronta la risposta del battistrada che non è parso mai in difficoltà. Per Nzikwinkunda, piazza d'onore e il tempo di 30.10. Terzo, al termine di una splendida prova, Bibi Hamad (Palermo H13.30). Out, per loro la gara è finita anzitempo, Vincenzo Agnello (vincitore per ben sei volte del Trofeo) e Soumaila Diakite.

Pronostico rispettato anche per la gara femminile con la vittoria a mani basse di Barbara Vassallo, per lei il bis dopo la vittoria nel 2015. L'atleta della Polisportiva Atletica Bagheria, in ottima progressione, ha ben controllato le avversarie andando a vincere con un perentorio 37.48. Secondo posto, cercato e meritato per Adriana Di Salvo (Palermo H13.30) che ha preceduto Alice Mammina (Cus Palermo) vincitrice nel 2021, che ha fermato il crono a 41.05. Sfortunata la prova di Laura Speziale che ha finito anzitempo la sua gara. Sono 411 gli atleti che hanno tagliato il traguardo, anche l'ottantottenne Sebastiano Caldarella (Marathon Athletic Avola) che ha chiuso i 10 chilometri in 1h 10' 13'', migliore prestazione mondiale dell’anno sulla distanza per la sua categoria.

Dieci chilometri timbrati anche da parte del primo cittadino di Bagheria Filippo Tripoli felice, oltre che per la riuscita della manifestazione, anche per aver ritoccato il proprio crono sui dieci chilometri. "Ancora una volta encomiabile - si legge in una nota - il lavoro svolto dalle forze dell'ordine e dalle associazioni di volontariato che con il loro operato hanno garantito la sicurezza degli atleti, durante e dopo la gara. Ottima come sempre l'organizzazione, con Tommaso Ticali, motore instancabile e padrone di casa della Polisportiva Atletica Bagheria, insieme a Salvo Badagliacca presidente dell'Equilibra Running Team, vero braccio operativo. La manifestazione di Aspra ha chiuso il grand prix regionale di corsa su strada sui 10 chilometri, tredici prove che hanno coinvolto tutte le province siciliane, non solo nel segno dello sport, ma anche della cultura e del turismo.

Classifica uomini (10 km)

1. Mohamed Amin Jhinaoui (Athletic Club Alperia) 29.48

2. Onesphore Nzikwinkunda (Sicilia Running Team) 30.10

3. Bubi Hamad (Palermo H13.30) 33.04

4. Marco Coppola (Real Paceco) 34.16

5. Francesco De Caro (Podistica Messina) 34.34

Classifica donne (10 km)

1. Barbara Vassallo (Pol. Atletica Bagheria) 37.48

2. Adriana Di Salvo (Palermo H13.30) 40.39

3. Alice Mammina (Cus Palermo) 41.05

4. Carla Grimaudo (Atletica Lipa Alcamo) 42.27

5. Luana Russo (Sciacca Running) 43.16