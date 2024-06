Pollina, trail running sulla spiaggia di Torre Conca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il territorio di Pollina all'interno del Parco delle Madonie ha fatto da palcoscenico alla 4^ prova di campionato regionale di trail running del Centro Sportivo Italiano e del Trail Sicilia Challenge, organizzata dalla Asd Panormus mtb & trail team. La partenza e l'arrivo dalla spiaggia di torre conca hanno suscitato le emozioni più forti nei 130 runners provenienti da ogni parte della Sicilia.

Una collaborazione tra privato e pubblico ha permesso la realizzazione di un evento che ha avuto come primo obiettivo la promozione di un territorio a vocazione balneare ma con al suo interno aree paesaggistiche e boschive meravigliose come il demanio gestito dalla forestale noto come Celsito in cui insistono ulivi secolari. Il passaggio poi al teatro di pietra rosa che corrispondeva alla quota massima di gara dava l'idea dell'ascesa affrontata dagli atleti che erano partiti dalla spiaggia sottostante. Il percorso lungo misurava 27 km con un dislivello totale di 1500 metri.

Grande dispiegamento di forze, di volontari di protezione civile locale anche con l'ausilio della croce rossa della vicina Campofelice di Roccella. Gli atleti hanno potuto godere dei servizi messi a disposizione dal Mangia's Pollina Resort struttura ricettiva eccellente che ha aperto le sue porte alla carovana colorata del trail running che ricordiamo è una disciplina specialistica della corsa che prevede percorsi in terreni accidentati e in fuoristrada e tratti in salita ripida con conseguenti discese altrettanto difficili ed insidiose.

Per la cronaca Paolo Roccuzzo del Trail Team Sicilia e Simona Nicholson asd panormus hanno vinto la prova breve, mentre nella distanza più lunga ed impegnativa hanno mostrato la loro forza e la loro capacità per primo Daniele Sammatrice della Asd Panormu che ha preceduto l'atleta locale Giacomo Martorana della Etna Trail Asd secondo e Marco Noto del Trail Team Sicilia terzo. A ridosso dei primi tre Virgilio Pozzecco 4° tesserato per il GS Cosentino. Tra le donne trionfa Patrizia Scionti marathon atletic Avola che precede di pochissimo Annalisa Ferrara della Misilmeri Marathon e Alessandra Martino asd panormus terza assoluta.