Riflettori mondiali su Palermo, via al torneo: ok Rosatello nelle qualificazioni, out Bilardo

La statunitense, Danielle Collins, n. 49 del ranking, è la testa di serie n. 1 dei 32^ Palermo Ladies Open. La giocatrice americana arriverà al Country dopo essersi ritirata ieri nella semifinale del WTA 250 di Budapest contro Anhelina Kalinina (era in svantaggio 7-6 4-1). Nel primo turno affronterà una qualificata.

Altra qualificata, sia per la testa di serie n. 2 - la russa d’Italia, Liudmila Samsonova (55), vincitrice quest’anno del WTA 500 di Berlino ed eliminata agli ottavi di Wimbledon – che per la testa di serie n. 3, la svizzera Jil Teichmann (56), trionfatrice due anni fa in finale al Country contro Kiki Bertens.

Quattro le italiane nel tabellone principale (le partite sono in programma da domani): Giulia Gatto Monticone (affronterà l’australiana, Maddison Inglis) e le Wild Card Lucrezia Stefanini (giocherà il primo turno contro la testa di serie n. 7, l’australiana Astra Sharma), Lucia Bronzetti (sfiderà la bulgara, Viktoria Tomova, testa di serie n.5) e Nuria Brancaccio (scenderà in campo con la russa, Jaqueline Cristian).

Intanto ieri pomeriggio ha avuto ufficialmente inizio il torneo con le partite del tabellone di qualificazione. Dopo le vittorie di Melania Delai (per 2-6 6-3 6-2 sulla britannica, Samantha Murray Sharan) e Camilla Rosatello (4-6 6-4 7-5 sulla statunitense Victoria Duval), anche Martina Di Giuseppe si qualifica per il secondo turno del tabellone di qualificazione dei 32^ Palermo Ladies Open. La tennista romana, n. 212 del ranking, ha battuto agevolmente in 2 set (6-1 6-3) l’americana Quinn Gleason (461).

La Di Giuseppe affronterà oggi nel secondo match in programma sul centrale la spagnola, Marina Bassols Ribera che ha lasciato appena un game alla palermitana, Federica Bilardo, entrata nel tabellone delle qualificazioni grazie ad una Wild Card.

L’altra siciliana, la licatese Dalila Spiteri (n. 499 del ranking), ha lottato per più di 2 ore da pari a pari con la greca Despina Papamichail (199 e vincitrice in carriera di 15 titoli ITF), ma, dopo essere stata in vantaggio 2-0 nel terzo set, ha perso 6 game di fila consegnando successo e qualificazione alla tennista ellenica (3-6 7-5 6-2).

Il programma del centrale prenderà il via alle 16 con Ruse-Rosatello, poi Di Giuseppe-Bassols Ribera, quindi (non prima delle 19) Papamichail contro la tedesca Gerlach (che ha avuto la meglio sulla Pigato), mentre sul campo 6 la Delai tenterà l’impresa contro la cinese Zheng.

Risultati Primo Turno Qualificazioni, sabato 17 luglio 2021

Duval (USA) vs [8] C. Rosatello (ITA) 4-6 6-4 5-7

L. Pigato (ITA) vs [5] K. Gerlach (GER) 5-7 6-7

[3] D. Papamichail (GRE) vs D. Spiteri (ITA) 3-6 7-5 6-2

[4] M. Di Giuseppe (ITA) vs Q. Gleason (USA) 6-1 6-3

[2] Q. Zheng (CHN) vs L. Chirico (USA) 6-2 6-0

[WC] M. Delai (ITA) vs [6] S. Murray Sharan (GBR) 2-6 6-3 6-2

[1] E. Ruse (ROU) vs J. Jebawy (GER) 6-1 6-3

[WC] F. Bilardo (ITA) vs [7] M. Bassols Ribera (ESP) 0-6 1-6

Programma Secondo Turno Qualificazioni, domenica 18 luglio 2021

CENTRE COURT starts at 04:00 PM

[1] E. Ruse (ROU) vs [8] C. Rosatello (ITA)

[4] M. Di Giuseppe (ITA) vs [7] M. Bassols Ribera (ESP)

NB 7:00 PM [3] D. Papamichail (GRE) vs [5] K. Gerlach (GER)

COURT 6 starts at 05:30 PM

[2] Q. Zheng (CHN) vs [WC] M. Delai (ITA)