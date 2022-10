Parco Airoldi, giornata all'insegna della solidarietà con un torneo di golf

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Procedono le iniziative benefiche nel campo dello sport del Lions Club Palermo Libertà. Numerose sono le iniziative in programma a Palermo, dopo il torneo dedicato al padel con grande successo di pubblico organizzato nei giorni 24 al 25 settembre scorsi, il Lions Club Palermo Libertà organizza sabato 22 ottobre, dalle ore 8,30, il Torneo di Golf Pro Lcif, con una gara a 9 buche stableford 3 categorie nella splendida cornice del Parco Airoldi, in Piazza Leoni 9. I fondi raccolti al netto dei costi andranno in favore della Lions Clubs International Foundation e per l'acquisto di cani guida per i non vedenti.

Nel corso della mattina il golf club offre gratuitamente la possibilità per bambini e ragazzi presenti di provare il gioco del golf. Previsti premi per i primi tre classificati di ciascuna categoria, a tutti i partecipanti soci lions verrà omaggiata la tassa di gara. In contemporanea si svolgerà un sorteggio con vendita di biglietti al costo di 10 euro ciascuno i cui premi in palio, consistenti in prodotti tessili di alta qualità, sono offerti dal Gruppo tessile Brancaccio, sponsor della iniziativa.

Sempre a sostegno dell'iniziativa saranno presenti con i loro prodotti il master blender Federico Marino, unico produttore siciliano di sigari, il responsabile dell'Associazione nazionale assaggiatori grappa e acquaviti, Domenico Ciminnisi, e l'Antica pasticceria e cioccolateria Bonajuto di Modica. Al termine delle gare è previsto un rinfresco. Per iscrizioni al torneo sino a 2 giorni prima della gara ci si può recare presso la segreteria del golf club per maggiori informazioni 091.543534. Per informazioni Lion: Lc Palermo Libertà, delegato Uigl, Maurizio Patti (389.9515670).