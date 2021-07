Torneo delle Madonie, in finale asd Gangi e Città Petralia Sottana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sembrava la favorita a raggiungere la finale anticipatamente il Calcarelli ma, la sconfitta in trasferta contro il Petralia Sottana, mette di fronte l’undici petralese contro il Gangi. La classifica finale mette di fronte tre squadre a 9 punti (Calcarelli,Sottana e Gangi) ma in virtù della classifica avulsa restano fuori dal Torneo i ragazzi del tecnico Mario Scola. La squadra di mister Profita nell’ultima giornata del Torneo batte nettamente per 3-0 il Real Vuturo cenerentola del torneo con le reti di Ventimiglia, Li Sacchi e Paternò. I giallorossi hanno disputato un buon torneo e in quest’ultima gara gli avvicendamenti hanno messo in atto che la squadra possiede un buon gruppo e può sperare anche di battere il Gangi in una finale tutta da vedere.