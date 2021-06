Un palermitano a Wembley: durante Italia-Austria spunta una maglia rosanero

Un'inquadratura di pochi istanti per diventare celebre per una notte. E' raro, ma può succedere, quando l'Italia gioca in una grande competizione. Il protagonista della vicenda è un giovane palermitano, Marco D'Aubert, che ieri sera è stato inquadrato urbe et orbi dopo il gol realizzato da Pessina nel bel mezzo del supplementare di Italia-Austria, ottavi di Euro 2020. Maglia del Palermo del 2017-18, momenti di tensione alle spalle, sguardo sognante con l'Italia a un passo dai quarti di finale. Il contesto è quello leggendario di Wembley, Londra.

In poche ore, per merito di quella inquadratura durata pochi istanti, quell'immagine ha fatto il giro dei social con tanti palermitani che hanno catturato (e commentato) l'istantanea. E molti sono tornati alla mente all'estate del 2006. L'Italia avanzava al mondiale in Germania. A seguire le imprese azzurre, sugli spalti, anche un palermitano di 37 anni, immortalato mentre festeggiava con la maglia rosanero. Era un certo Dario Mirri...