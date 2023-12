Vivono nel Regno Unito e hanno i colori rosanero nel cuore, le storie dei Tifosi Palermo Uk: "Noi comunità vera"

C'è chi, come Marco, da Bagheria, è partito per l'Inghilterra a diciotto anni per fare un'esperienza all'estero, per poi rimanerci e mettere su famiglia; o chi, come Vinni, gallese purosangue, si è innamorato della Sicilia grazie alla serie televisiva "Il commissario Montalbano"; e ancora chi, come Andrea e Pietro, partendo da Palermo, ha trovato la propria dimensione umana e lavorativa oltremanica, costruendo una carriera nel settore della sicurezza digitale, in un caso, o diventando un dentista affermato, nell'altro.

Sono alcune delle storie dei componenti del gruppo "Tifosi Palermo UK", nato ad aprile 2023, in occasione della partita Venezia-Palermo della passata stagione calcistica, con il proposito di unire tutti i sostenitori rosanero che vivono nel Regno Unito: "Non una semplice comunità virtuale, dunque, ma uno spazio che crea una vera aggregazione nella vita reale - dicono - dove il denominatore comune è rappresentato dalla passione per i colori rosanero".