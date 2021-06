Sedici vittorie su sedici partite: il Volley Terrasini conquista la serie B1

Con sedici vittorie su sedici partite, il Volley Terrasini ha scritto un'altra bella pagina per la pallavolo e lo sport della provincia di Palermo. Vincendo la finalissima contro il Palmi ha conquistato l'accesso al campionato nazionale di serie B1. Per festeggiare l'importante obiettivo raggiunto il sindaco Giosuè Maniaci ha ospitato in Comune la squadra, guidata dal mister Enzo D'Accardi, e consegnato una targa al presidente della società Tony Mancino.

"Dopo un campionato strepitoso - dichiara Maniaci - non si sono lasciate scappare la finale e con una bellissima vittoria in casa hanno confermato la loro supremazia. Congratulazioni da parte di tutta Terrasini alle nostre atlete per la stagione strepitosa e un paluso anche alla società Expert De.Si.Volley Palmi per aver dimostrato sul campo di essere una grande avversaria. Tutti in piedi di fronte a tanta bravura, pronti a sostenere le ragazze anche l'anno prossimo!!".

Il Volley Terrasini, che all'andata a Palmi aveva vinto la partita tre a zero, vince anche la partita di ritorno, tre a uno, giocata domenica scorsa in casa. "La società - commenta Giovanni Palazzolo, team manager della società - ha allestito una squadra per puntare a vincere il campionato. Missione compiuta". "Dopo una stagione difficile e lunga causa Covid - afferma Mancino - sono soddisfatto per l'obiettivo raggiunto. Una promozione voluta, conquistata e meritata".

Presente alla consegna del riconoscimento anche Edoardo Cammilleri, presidente della Fipav. "Ancora complimenti a Tony Mancino e a tutta la società per l'obiettivo raggiunto. Quest'anno - afferma Camilleri - hanno lavorato davvero in maniera perfetta, raggiungendo questo traguardo che porta Terrasini e la pallavolo palermitana su scenari davvero importanti. Sono certo che questa promozione sarà molto utile all'intero movimento e che riuscirà ad appassionare ancora tanti giovani che presto torneranno a riempire gli spalti dei nostri palazzetti".