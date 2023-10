Terrasini, verso il titolo mondiale di scacchi: campionessa georgiana di 82 anni tra i partecipanti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Proseguono al Cds Hotels-Città del Mare di Terrasini le sfide verso il titolo mondiale senior di scacchi la cui organizzazione è stata affidata all'Accademia scacchistica monrealese e all’Unichess, sotto l'egida della Fide (International chess federation) e della Fsi (Federazione scacchistica italiana). Ieri, accompagnato da Leonarda Amella, console onorario della Georgia a Palermo, la visita al mondiale senior di scacchi del console generale della Georgia in Italia, Vakhtang Andguladze, che ha aperto il quarto turno di gioco effettuando la prima mossa sulla scacchiera della campionessa mondiale over 65 in carica, la georgiana Nona Terent'evna Gaprindashvili.

Nel 1977, in virtù della vittoria al torneo di Lone Pine, la Fide ha assegnato a Nona, per la prima volta a una donna, il titolo di "Grande maestro". Nona, dal 1963 al 1986, ha inoltre partecipato a dodici Olimpiadi degli scacchi, vincendo in totale 25 medaglie, tra cui undici ori a squadre (dieci con l'Unione Sovietica e uno con la Georgia) e nove ori individuali. Alle Olimpiadi di Dubai, nel 1986, Nona fece l'en plein vincendo dieci partite su altrettante sfide. A Terrasini, a 82 anni compiuti, Nona Gaprindashvili è adesso a caccia del suo ennesimo titolo mondiale. Oggi, alle 15, quinto turno di gioco mentre, domani alle 21, al termine del sesto turno, sempre nei saloni di Città del Mare, è in programma il secondo dei due tornei blitz "Fide rated".