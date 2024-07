Dopo Wimbledon c'è Palermo: oltre 6 mila i biglietti venduti, sabato a Mondello il sorteggio del tabellone

Il golfo di Mondello sarà sabato mattina (13 luglio) lo splendido scenario naturale del sorteggio del tabellone principale dei 35esimi Palermo Ladies Open, torneo del circuito WTA in programma al Country Time Club. Alle 10.30 (l’evento è aperto alla stampa) nella terrazza a mare dell’Hotel La Torre, il supervisor Roberto Ranieri darà il via alle procedure che consentiranno di “disegnare” il quadro completo delle partite.

Il sorteggio del tabellone principale del torneo di tennis femminile più importante in Italia dopo gli Internazionali di Roma, sarà trasmesso in diretta tv da Trm (canale 13 del digitale terreste), sulla pagina Facebook della stessa emittente e su quella dei Palermo Ladies Open. Oltre al direttore del torneo, Oliviero Palma, saranno presenti anche alcune delle tenniste, già, arrivate in città.

La cinese Qinwen Zheng, numero 8 della classifica mondiale, e prima testa di serie del seeding, sarà, già, da domani al Country per i primi allenamenti sui campi in terra rossa che lo scorso anno la videro trionfare su Jasmine Paolini. La finalista degli Australian Open 2024 punta a concedere il bis, ma avrà in Karolina Muchova, ex n. 8 al mondo (a settembre 2023 il suo best ranking) una delle principali antagoniste. La tennista ceca, attualmente n. 34 del ranking, è entrata in tabellone grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori.

Intanto domani al Country è in programma il sorteggio delle quali. Le partite che metteranno in palio 6 posti nel tabellone principale avranno inizio sabato 13 luglio, alle ore 16. Le 4 wild card a disposizione dell’organizzazione sono state assegnate alla licatese Dalila Spiteri (305 del ranking), Aurora Zantedeschi (391), alla maltese Francesca Curmi (345) e alla 18enne serba Mia Ristic (303). Iscritte alle quali anche tre ex campionesse del torneo: la svizzera Jil Teichmann (che trionfò nel 2019), la francese Fiona Ferro (vincitrice nel 2020) e la rumena Irina Begu (2022), oltre a Elena-Gabriela Ruse, finalista nel 2021.

Sono oltre 6 mila i biglietti, già, venduti per l’intera manifestazione. L’incasso sfiora i 50 mila euro. È possibile acquistare abbonamenti o tagliandi delle singole giornate online sul circuito VivaTicket oppure direttamente alla segreteria del circolo in viale dell’Olimpo 5. L'ingresso del pubblico avverrà da Viale dell'Olimpo 1. Si farà accesso all’impianto attraverso l'area della discoteca dove è stata allestita l'Agorà Ladies Open, uno spazio di artigianato, shop e cultura. Gli spettatori potranno ammirare stampe artistiche, ma anche acquistare articoli sportivi dedicati al tennis o prodotti del territorio.