Torna il grande tennis a Palermo: a luglio torneo femminile col pubblico sugli spalti

Dal 17 al 25 luglio prossimi tornerà il grande tennis al Country Time con la 32esima edizione dei Palermo Ladies Open, torneo dotato di un montepremi da 275 mila dollari. La nuova data nel calendario internazionale è stata ufficializzata dalla Wta.

Il prologo al torneo sarà in programma il 17 e 18 luglio con le qualificazioni (tabellone da 16 giocatrici), mentre da lunedì 19 ci sarà spazio al main draw da 32 giocatrici nel singolare e 16 coppie nel doppio. L’organizzazione avrà a diposizione 4 wild card per il tabellone principale (a prescindere dalle top twenty), mentre altre 2 per le qualificazioni ed altrettante nel doppio.

“Dopo la parentesi dello scorso anno con le partite disputate ad inizio agosto – ha spiegato il direttore del torneo, Oliviero Palma – torniamo alla tradizionale data della seconda metà del mese di luglio. Il circolo non è si è mai fermato ed è pronto ad ospitare un’edizione che potrà contare sulla presenza di circa 500 spettatori sugli spalti. Gli appassionati hanno, già, acquistato tantissimi biglietti, ma rimane una discreta disponibilità sia di abbonamenti che di tagliandi per le singole giornate”.

I prezzi degli abbonamenti vanno da 150 a 250 euro, mentre quelli dei tagliandi giornalieri dai 25 euro di lunedì 19 ai 90 della finale di domenica 25 luglio. E’ possibile acquistarli sul circuito Vivaticket cliccando su questo link. "Per informazioni - si legge in una nota - si inviata a chiamare il Circolo Country Time Club di Palermo al numero 091 454886. I Palermo Ladies Open sono stati premiati lo scorso anno con il Supertennis Awards e con il Premio “Candido Cannavò” dell’Ussi Sicilia, a conferma della qualità di una manifestazione che nel 2020 ha avuto un audience da record con 17 milioni di telespettatori nel mondo per 2.548 ore complessive di trasmissione mandate in onda da 38 TV internazionali, che hanno diffuso in 160 Paesi le immagini del torneo vinto dalla francese, Fiona Ferro (che in finale si impose in 2 set sulla tennista estone, Anett Kontaveit)".

“Stiamo lavorando per realizzare un’edizione in linea con quella del 2020 – ha sottolineato Palma – nell’ottica di un continuo miglioramento dell’organizzazione, offriremo alle giocatrici un’ospitalità che consentirà loro di vivere le ore di relax e riposo all’Hotel La Torre a contatto con il nostro meraviglioso mare di Mondello”.