La ricerca di un professore universitario: "Il tennis fa bene alla postura"

Per molto tempo si è fatta distinzione tra discipline sportive ottimali per la postura e altre meno indicate.In particolare, il tennis veniva definito “sport asimmetrico” e quindi non indicato per chi avesse già problematiche posturali. Un team di ricerca diretto dal Professore Giuseppe Messina (Università San Raffaele, Roma), grazie alla disponibilità della dirigenza e dello staff tecnico e atletico del circolo Kalta tennis club e della Sporty Village Ssd di Palermo, ha appena pubblicato un interessante studio in una importante rivista scientifica internazionale (Journal of Functional Morphology and Kinesiology) dal titolo “Effects of Proprioceptive Insoles and Specific Core Training on Postural Stability for Preventing Injuries in Tennis”, in cui è stato dimostrato che i tennisti con plantari e specifica preparazione atletica eseguita da esperti qualificati, miglioravano nei principali parametri posturali rispetto al gruppo di controllo portatore soltanto di plantari.

Il risultato conferma che la differenza sta nella preparazione atletica che deve essere effettuata da preparatori qualificati e con metodiche innovative, migliorando la postura e prevenendo possibili infortuni. La dimostrazione sta nel campione Jannik Sinner, che con lo sci ha sviluppato da bambino una particolare postura con baricentro basso e con equilibrio ottimale, che poi nel tennis - proseguendo con metodiche specifiche di allenamento - gli ha consentito di raggiungere risultati straordinari. Il professore Giuseppe Messina ha dichiarato: "Come dico spesso ai miei studenti a lezione: ogni sport ha la sua postura e ogni soggetto ha il suo sport".