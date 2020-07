Tennis, Palermo Ladies Open: wild card a Errani e Cocciaretto

Tutto pronto per la 31esima edizione del Palermo Ladies Open. Domani al via le qualificazioni, a partire dal 3 agosto il tabellone principale. L'evento è stato presentato alla stampa oggi al Country club.

Il Covid e i controlli

La scorsa settimana Simona Halep (numero 2 ranking mondiale) ha rinunciato alla gara per via delle retrizioni anti virus. E il tema dei controlli tiene banco. "Sono stati effettuati, finora, 190 tamponi e non è stata registrata alcuna positività", ha detto Antonio Cascio, ordinario di Malattie Infettive all’Università e consulente anti-covid dei 31^ Palermo Ladies Openumero “Gli esami proseguono – ha aggiunto – nel pieno rispetto dei protocolli”.

Wild card

Il direttore del Torneo, Oliviero Palma, ha ufficializzato le Wild Card. L’Entry List aggiornata vede la croata Petra Martic, numero 15 al mondo, prima testa di serie, mentre il Cut Off con Jasmine Paolini, numero 96 al mondo. “Non abbiamo utilizzato i due ‘inviti’ riservati a Top Ten e, quindi, la Paolini (oltre alla Giorgi, ndr) entra nel tabellone principale – ha spiegato Palma – abbiamo deciso di dare le Wild Card a Sara Errani, verso la quale avremo sempre un debito di riconoscenza (ha vinto le edizioni del 2008 e del 2012, ndr), e ad Elisabetta Cocciaretto (numero 157 al mondo), che lo scorso anno centrò a Palermo la prima qualificazione in un Torneo Wta.

Le 4 Wild Card del tabellone di qualificazione sono state, invece, assegnate a Melania Delai, classe 2002, numero 808 del Ranking, Matilde Paoletti, classe 2003, numero 2 italiana nel ranking ITF junior ed alle siciliane Dalila Spiteri (numero634 WTA, con best ranking 456) e Federica Bilardo (856, best ranking 547). Grazie adun’altra Wild Card, Spiteri e Bilardo giocheranno il doppio.

Le qualificazioni

La russa Barbara Gracheba, numero 101 del ranking, è la testa di serie numero 1 del tabellone di qualificazione. Domani affronterà l’azzurra, Matilde Paoletti, giocatrice più giovane del Torneo. Nel programma, spicca il derby Gatto Monticone- Oceane Dodin (116, testa di serie numero 4 delle qualificazioni), Di Giuseppe contro Paquet (174) e Delai contro Aliona Bolsova (102 al mondo e testa di serie numero 2). Il via alle partite alle ore 16. TV – Saranno 160 i Paesi nel mondo che trasmetteranno in TV le partite dei 31^ Palermo

Ladies Openumero Supertennis e Rai manderanno in onda i match del Country. La Rai, con telecronista Marco Fiocchetti, trasmetterà le partite ogni giorno dalle ore 20 su Raisport (Canale 57 del digitale terrestre).

Arbitri e raccattapalle

La palermitana Anna Durante è a capo della squadra di arbitri che comprende 7 giudici di sedia (5 italiani, una francese ed una polacca) e 37 giudici di linea (tutti siciliani). Sono, invece, quest’anno 25 i raccattapalle, tutti over 18.