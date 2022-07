Tennis, Palermo sogna con Federico Cinà: a 15 anni incamera il primo punto Atp

Piccoli Cecchinato crescono. Primo punto Atp ad appena 15 anni per il palermitano Federico Cinà, figlio di Francesco Cinà, ex coach di Roberta Vinci. Il giovanissimo del Ct Vela Messina ha vinto il suo primo match in assoluto a livello di Itf da 15 mila dollari nel torneo di Aprilia battendo per 7-6 6-4 lo svizzero Raffael Schaer. Al secondo turno il palermitano ha poi dato filo da torcere al più esperto Enrico Dalla Valle arrendendosi con un più che onorevole 3-6 6-2 6-3 (nel terzo set Cinà era avanti 2-0).

Il classe 2007 ha poi parlato al sito della Federtennis: “Ad Aprilia (presenti coach Francesco e mamma Susanna ndr) ero convinto di avere la wild card per il tabellone cadetto e invece a due giorni dalla partenza ho scoperto di averla ricevuta addirittura per il main draw e ovviamente ero felicissimo ma allo stesso tempo teso ed emozionato dato che si trattava del primo ITF “pro”. Ci tenevo molto a far bene anche per ripagare dell’invito concessomi. Sono partito male ma poi a poco a poco mi sono sciolto ed è andata progressivamente meglio. Contro Dalla Valle agli ottavi ho giocato abbastanza bene ma alla fine nei momenti chiave del 3° set ho pagato la mancanza di esperienza a questi livelli. Adesso sono focalizzato sugli europei e sulla Summer Cup, poi tornerò a giocare Itf juniores con la speranza, se la classifica me lo consentirà, di andare agli Us Open".