Tennis, a Livorno titolo italiano under 16 femminile per il Ct Palermo

Ieri l’ennesima giornata da circoletto rosso per il Ct Palermo che festeggia in Toscana alla Coop Tennis Livorno il titolo italiano under 16 femminile. Attrici brillanti le 2004 Virginia Ferrara e Giorgia Pedone guidate dal capitano Alessandro Chimirri.

La compagine del club di viale del Fante ha battuto in finale 2-1 al doppio di spareggio il Ct Bologna, passato in vantaggio dopo la vittoria in due set di Giulia Martinelli a spese di Giorgia Pedone. A seguire, Virginia Ferrara ha riportato il punteggio in parità, grazie alla sofferta ed emozionante affermazione sulla campionessa italiana under 16 Federica Urgesi. Score in favore della palermitana 63 26 76.

Tutto quindi rimandato al decisivo doppio di spareggio portato a casa dalle palermitane per 63 64. Nei due incontri precedenti a quello contro Bologna, vittorie ai quarti nella giornata di venerdì contro il Tc Genova e sabato in semifinale contro Foligno.

Per il Ct Palermo e per le stesse Ferrara e Pedone è il quarto scudetto, dopo quello vinto a livello under 12 e i due a livello under 14(in uno di essi c’era anche Anastasia Abbagnato).

Grande la soddisfazione della dirigenza del glorioso circolo palermitano presieduto da Manlio Morgana.

Ricordiamo che solo poche settimane fa un altro esponente del Ct Palermo si era messo in luce, ovvero Gabriele Piraino classe 2003 vincitore del torneo internazionale junior itf Città di Palermo.