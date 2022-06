Dalle semifinali del Roland Garros al torneo di Palermo: Martina Trevisan stella del Country

Si colora d’azzurro il tabellone principale dei 33esimi Wta Palermo Ladies Open. Il seeding del torneo in programma dal 16 al 24 luglio prossimi sui campi in terra rossa del Country Time Club di Palermo è guidato dalla semifinalista degli Open di Francia e vincitrice quest’anno del Wta 250 di Rabat, Martina Trevisan.

La 28enne mancina di Firenze, numero 27 del ranking mondiale, sarà la prima testa di serie del torneo, seguita dalla kazaka, Yulia Puntitseva (33 Wta), dalla spagnola Sara Sorribes Tormo (40) e dalla cinese, Shuai Zhang (41). Nel main draw anche le altre azzurre Lucia Bronzetti (72) e Jasmine Paolini, oltre all’ex top four, la francese Caroline Garcia (75 al mondo, ma con un best ranking da n. 4) e la croata Petra Martic (già numero 14 al mondo e adesso 80).

“Il cut off quest’anno è con la francese Clara Burel, n. 94 al mondo – ha sottolineato in conferenza stampa il presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata – il livello medio del torneo è ancora una volta alto. Siamo felici che una tennista azzurra possa guidare il tabellone principale e siamo ancora più felici che tantissimi appassionati abbiano dato fiducia agli organizzatori comprando sin dallo scorso mese di dicembre abbonamenti e biglietti, senza conoscere i nomi delle giocatrici che sarebbero scese in campo quest’anno”.

I 33esimi Palermo Ladies Open, dotati di un montepremi di 275 mila dollari, avranno un tabellone principale di 32 giocatrici, mentre 16 saranno le coppie che parteciperanno al torneo di doppio e 24 le tenniste ammesse alle qualificazioni (20 per classifica più 4 WC). Le partite delle qualificazioni si giocheranno sabato 16 e domenica 17 luglio, mentre da lunedì 18 avranno inizio i match del tabellone principale con finale programmata per domenica 24 luglio. La sessione pomeridiana di partite avrà inizio alle ore 16, mentre quella serale alle 20.

“Sono 4 le wild card da assegnare per il tabellone principale, di cui due andranno alla Fit – ha spiegato il direttore del torneo, Oliviero Palma – contiamo di sfruttare uno degli inviti a nostra disposizione per dare ulteriore qualità ad un torneo che si è, sempre, distinto per avere lanciato nel circuito giocatrici che si sono poi affermate nel circuito. Quest’anno avremo in tabellone alcune giovanissime in grado di diventare le outsider del Torneo, anche se speriamo che le vere sorprese siano le azzurre, in maniera tale da festeggiare il ritorno al successo di un’italiana a 9 anni di distanza dall’ultimo di Roberta Vinci”.

Le partite del tabellone principale saranno trasmesse in tv, anche quest’anno, da Rai e SuperTennis, mentre i diritti tv internazionali sono di Wta Media. Il broadcasting verrà affidato anche quest’anno a Crionet che produrrà tutte le partite di singolare e doppio.

Abbonamenti

Abbonamenti e biglietti possono essere acquistati attraverso il circuito Vivatcket (https://www.vivaticket.com/it/biglietto/abb-9-giorni-33-palermo-ladies-open/167535) oppure alla segreteria del Circolo di viale dell’Olimpo a Palermo dove sarà, anche, possibile acquistare i palchi di bordo campo.

Sponsor

Si giocherà con palline Dunlop, mentre Le Coq Sportif fornirà l’abbigliamento di giudici di linea e raccattapalle e U.S. Polo Assn. i capi per tutto lo staff organizzativo del torneo. Al fianco del Torneo ci saranno Veneta Cucine, Rinascente, Intesa San Paolo, Parmalat, Grana Padano, Lavazza, Cusumano Vini, Acqua Santa Maria, KSM e Nuova Sport Car, Telesia, Giornale di Sicilia, Unipolsai, Corriere dello Sport, Italpress, Gesap, Sicily by Car. La Camera di Commercio Palermo ed Enna sarà presente con un Punto Impresa Digitale.

Le wild card

Anche quest’anno una tennista siciliana prenderà parte ai Palermo Ladies Open. La Wild Card per il tabellone di qualificazione che il comitato organizzatore del Torneo ha messo a disposizione della Fit regionale sarà assegnata alla vincitrice del Master in programma dall’8 al 10 luglio prossimi. Il Master ad inviti vedrà la partecipazione di 8 tenniste con i quarti che si disputeranno venerdì 8 luglio al Circolo Tennis Palermo, le semifinali sabato 9 al TC2 Palermo e la finale domenica 10 luglio, alle ore 19, sul campo centrale del Country Time Club.

I corsi di formazione

Il capitano della squadra azzurra di Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), Tathiana Garbin, sarà tra i relatori del corso di formazione promosso dall’Ussi Sicilia ed organizzato dall’Ordine dei giornalisti sul tema “La comunicazione nel tennis attraverso il racconto dei giornalisti e le testimonianze dei protagonisti”. Il corso, con crediti formativi, è in programma mercoledì 20 luglio alle ore 10 nella Class Country, mentre nel pomeriggio, nell’area media del circolo, si terrà l’edizione estiva dei Premi dell’Ussi Sicilia. Riconoscimenti saranno consegnati ai protagonisti dello sport dell’Isola.