Tennis, la vincitrice del Roland Garros Barbora Krejčíková parteciperà al torneo di Palermo

La trionfatrice del Roland Garros, sia in singolare che in doppio, Barbora Krej?íková, si è iscritta ai 32esimi Palermo Ladies Open, torneo internazionale del circuito Wta in programma dal 17 al 25 luglio prossimi sui campi in terra rossa del Country Time club di Palermo. Nella lista provvisoria sono presenti, oltre alla vincitrice dell’edizione del 2019, la svizzera, Jil Teichman, anche le azzurre Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto. La Krej?íková, 25 anni, della Repubblica Ceca, grazie al successo a Parigi occupa la posizione numero 15 della classifica mondiale. Al Roland Garros ha centrato la prima doppietta - singolare e doppio (in coppa con la connazionale Katerina Siniakova) - dopo l’impresa nel 2000 di Mary Pierce.

Il Torneo palermitano, dotato di un montepremi di 275 mila dollari, è stato presentato ufficialmente questa mattina nei locali della Rinascente di Palermo, alla presenza, tra gli altri dell’Assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, dell’Assessore comunale allo sport, Paolo Petralia, del Consigliere nazionale della FIT, Gabriele Palpacelli e del Presidente dell’Ussi Sicilia, Gaetano Rizzo.

“Il Torneo di Palermo è diventato un appuntamento immancabile per le migliori giocatrici del circuito – ha sottolineato il Presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata – lo sforzo organizzativo dello scorso anno, quando siamo stati i primi ad ospitare una grande manifestazione sportiva dopo il lockdown, ha conferito anche maggiore credibilità internazionale al nostro circolo. Le Istituzioni regionali e comunali continuano ad essere al nostro fianco fornendo tutto il supporto necessario, ma allo stesso tempo siamo orgogliosi di confermare che anche quest’anno i Palermo Ladies Open si autofinanzieranno con introiti derivanti da pubblicità, diritti televisivi e vendita di abbonamenti settimanali e biglietti giornalieri”.

I 32esimi Palermo Ladies Open avranno inizio sabato 17 luglio alle ore 16 con le partite di qualificazione (che si disputeranno su 3 campi), mentre lunedì 19 alle ore 17 sarà la volta dei match del tabellone principale. “Se nel 2020 abbiamo organizzato il primo Torneo dopo il lockdown, quest’anno siamo convinti che il nostro sarà il Torneo del ritorno alla normalità – ha spiegato il Direttore della manifestazione, Oliviero Palma – le tenniste ed i loro accompagnatori non saranno sottoposti a quarantena, ma dovranno arrivare a Palermo con un test anticovid negativo effettuato entro le 48 ore precedenti. In albergo saranno poi sottoposti ad un tampone molecolare che sarà poi ripetuto ogni 2 giorni e ogni 4 giorni per chi è vaccinato. Ed a proposito di vaccinazioni, oltre il 60% del personale impegnato nell’organizzazione ha, già, avuto somministrato almeno una dose di siero. Per garantire lo svolgimento in sicurezza del Torneo, potremo contare – oltre che sui rigidi ed efficaci protocolli della WTA – anche sulla consulenza dei docenti universitari Francesco Vitale e Nicola Scichilone”.

Così come lo scorso anno, le partite del Palermo Ladies Open saranno trasmesse in diretta da Rai e Supertennis e distribuite nel circuito internazionale da Perform. La produzione sarà ancora una volta di Crionet. “Il pubblico sarà presente in misura contingentata, e cioè circa 350 persone sulle tribune del campo centrale – ha aggiunto Palma – il tabellone di qualificazione sarà composto da 16 giocatrici con 2 Wild Card, mentre quello del tabellone principale sarà con 32 tenniste: 23 avranno accesso di diritto, 4 WC, 4 dalle qualificazioni, uno Special Exempt. Infine il doppio, come da tradizione con 16 coppie ed una WC. Le 3 Wild Card del Main Draw ed una delle qualificazioni saranno assegnate dalla FIT. E’ inevitabile che, essendo in calendario a ridosso delle Olimpiadi, ci possano essere delle defezioni, ma siamo ugualmente convinti di potere offrire agli appassionati uno spettacolo di assoluto livello. Uno spettacolo che, anche quest’anno, siamo in grado di allestire grazie all’indispensabile supporto di sponsor appassionati che non hanno fatto mancare il loro fondamentale sostegno”.