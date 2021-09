Tennis, Itf junior Palermo: sigilli di Vogeli e Urgesi

La sesta edizione del VII Torneo Internazionale Itf junior Città di Palermo grado 3 decreta i successi della sesta testa di serie Frederic Vogeli e della fanese Federica Urgesi.

Nonostante la pioggia caduta copiosa sull’impianto di viale del Fante, i campi hanno retto perfettamente anche se i due match previsti in origine a seguire uno dall’altro, si sono poi giocati in contemporanea.

Nel singolare maschile ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della VII edizione del Torneo Città di Palermo è stato l’elvetico Frederic Vogeli il quale ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 il bolognese Peter Buldorini ottava testa di serie.

Davvero impressionante il ritmo impresso fin dalle battute iniziali dal tennista svizzero.

Assai avvincente è stata la finale femminile col successo della marchigiana Federica Urgesi che si è imposta 5-7 7-6 6-1 sulla rivelazione del torneo vale a dire la veneta Greta Greco Lucchina. Quest’ultima nel 2° parziale sul punteggio di 5-4 in proprio favore, ha avuto a propria disposizione due palle match.

La giocatrice veneta ha ricevuto il premio Fair Play dedicato alla memoria dell’avv. Roberto Ferrara, che ha ricoperto il ruolo di dirigente del Ct Palermo.

Un torneo che ha riscosso un grande successo e che è stato reso possibile anche grazie al supporto di alcuni sponsor privati.

A premiare vincitori e finalisti il presidente del Ct Palermo Giorgio Lo Cascio e il responsabile del settore under 18 Giancarlo Palumbo.

“Il Ct Palermo punta molto sul tennis giovanile e questo evento è il nostro vero e proprio fiore all’occhiello – spiega Giorgio Lo Cascio – abbiamo assistito ad una settimana ricca di incontri entusiasmanti. Faccio i complimenti ai quattro atleti giunti fino alla finale. Grazie al direttore del torneo Alessandro Chimirri e alla nostra socia Paola Gianguzza per il lavoro svolto in queste settimane. Infine un ringraziamento anche ai nostri sponsor. Ad ottobre proseguiremo col tennis di alto livello, grazie alle nostre due compagini in gara nei tornei di A2 maschile e femminile”.