Al via il settimo torneo Internazionale Itf junior al Ct Palermo, attesa per Anastasia Abbagnato

Ieri sui campi in terra rossa del Ct Palermo ha preso il via con gli incontri del tabellone delle qualificazioni la settima edizione del torneo Internazionale Itf juniores grado 3 maschile e femminile di scena fino a sabato 11 settembre. Numerosi i tennisti e le tenniste siciliane impegnati nella giornata odierna. Sorride il siracusano Sebastiano Cocola il quale, dopo aver battuto in mattinata Mattia Iannì, si è ripetuto poche ore dopo con il calabrese Alessio Pergola. Il tennista del Tc Siracusa tornerà in campo nella giornata di lunedì.

Bene anche la palermitana del Tc2 Chiara Davì, vittoriosa al primo turno sulla siracusana Giuliana Giardina, ritiratasi ad inizio secondo set per un infortunio alla caviglia e successivamente sulla campana Miriana Galietta. Accede al terzo ultimo turno delle qualificazioni la messinese del Ct Vela Fabrizia Cambria che ha sconfitto in chiusura di programma Francesca De Matteo.

Ieri si sono assegnati i campionati italiani under 16 maschili e femminili che sono andati appannaggio del sardo Lorenzo Carboni e della toscana Viola Turini entrambi presenti al Ct Palermo. Faranno il loro esordio nella giornata di domani, martedì 7 settembre. Oggi intorno alle 18 saranno resi noti dal supervisor Riccardo De Biase i tabelloni principali. Attesa per la giocatrice di casa Anastasia Abbagnato prima testa di serie del tabellone femminile. Gli incontri dell’ultimo turno delle qualificazioni, quattro maschili e quattro femminili avranno inizio alle 10.30.