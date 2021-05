Tennis, Emilia Romagna Open: Cecchinato sconfitto da Korda

Il sogno di Marco Cecchinato di conquistare il titolo sfuma sul campo in terra battuta di Parma. Sebastian Korda ha vinto il torneo Atp 250 (montepremi 480.000 euro) sconfiggendo il tennista palermitano, battuto in due set (6-2, 6-4) durati complessivamente un’ora e 16 minuti. Lo statunitense, numero 63 del mondo, supera in finale il numero 104 del ranking Atp.

L'Emilia Romagna Open si conclude quindi con il successo dello statunitense di 21 anni (ancora da compiere). Un predestinato, visto che entrambi i genitori sono ex giocatori: Regina Rajchrtova (tennista di buon livello arrivata tra le prime 30 del mondo) e Petr Korda, campione dell'Australian Open 1998 ed ex numero 2 Atp.

Già finalista a inizio stagione, a Delray Beach, l’americano ha conquistato il suo primo titolo a facendo fuori un Cecchinato mai entrato in partita. Un successo che porta Korda nella top 50 del ranking per la prima volta in carriera mentre Cecchinato si consola parzialmente con il ritorno in top 100: da lunedì sarà numero 83.