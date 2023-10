Tennis, campionati a squadre serie A1: partenza sprint per il Ct Palermo

Inizia alla grande l’avventura in serie A1 delle due compagini, la maschile e la femminile del Ct Palermo, quest’ultima matricola assoluta. I ragazzi compiono una vera e propria impresa andando a sbancare con il punteggio di 4-2 il complicato campo indoor assai veloce di Sassuolo, mentre il team femminile supera, tra le mura amiche, per 3-1 il Tc Parioli. Ottima "la prima" in maglia Ct Palermo per il mancino ligure Alessandro Giannessi numero 210 al mondo, best ranking 84.

Nei 4 singolari svolti a Sassuolo, vittorie di Giannessi su Enrico Dalla Valle (n. 342 al mondo), dell’avolese Salvatore Caruso a spese del tedesco 28enne Daniel Masur (numero 432), mentre per gli emiliani vittorie di Federico Bondioli e Mattia Ricci a spese di Gabriele Piraino (giunto a Sassuolo ieri in nottata dalla Sardegna dove ha disputato la finale dell’Itf da 25.000 dollari) e Francesco Mineo. Nei due doppi, bellissime affermazioni delle coppie Caruso - Giannessi e Mineo - Piraino.

Nell'altra gara del girone, pari, 3-3, tra Tc Bisenzio e Junior Tennis Perugia. Domenica 15 ottobre alle ore 10, il Ct Palermo (capitano Davide Cocco, vice capitano Paolo Cannova) riceverà la visita della formazione toscana neopromossa.

Inizia nel migliore dei modi il percorso della compagine femminile guidata da Alessandro Chimirri e Davide Freni, alla sua prima gara in assoluto nel massimo campionato per circoli. Quest'oggi, davanti al pubblico di casa, è giunto il successo per 3-1 a spese delle capitoline del Tc Parioli.

La 24enne mancina Federica Bilardo ha sconfitto in due set Martina Di Giuseppe ex top 150 Wta. Sempre in due set Anastasia Abbagnato, classe 2003, ha avuto la meglio nei confronti della 16enne Francesca Gandolfi, mentre l'iberica 23ene Rosa Vicens Mas, nuovo innesto in casa Ct Palermo, numero 244 al mondo, è stata sconfitta in due parziali ad opera della croata Tena Lukas che la precede di circa 20 posizioni nelle graduatorie.

Nel doppio, Bilardo - Vicens Mas superano, dopo aver annullato due match point, Lukas e Lombardo per 6-2 2-6 15-13. Oggi era assente la 19enne Giorgia Pedone impegnata nella finale del 25.000 dollari di Santa Margherita di Pula che le ha regalato il primo titolo Itf. Nell’ultimo atto del torneo sardo, Pedone ha sconfitto in due set la spagnola Ane Mintegi del Olmo e grazie a questo sigillo avvicinerà la top 300 delle classifiche mondiali.

Domenica 15 ottobre Bilardo e compagne voleranno a Verona, oggi vittoriosa per 3-1 in Piemonte contro Tennis Beinasco. Nel campionato maschile sono presenti altre due formazioni siciliane, vale a dire Ct Vela Messina e Match Ball Siracusa, mentre nel femminile solo il Ct Palermo rappresenta la Sicilia.

Prima giornata A1 maschile Sc Sassuolo – Ct Palermo 2-4

Salvatore Caruso b. Daniel Masur (Ger) 7-6 6-3

Federico Bondioli b. Gabriele Piraino 6-4 7-5

Mattia Ricci b. Francesco Mineo 6-2 6-3

Alessandro Giannessi b. Enrico Dalla Valle 7-5 6-2

Alessandro Giannessi – Salvatore Caruso b. Daniel Masur – Federico Bondioli 6-4 6-4

Gabriele Piraino – Francesco Mineo b. Giulio Mazzoli – Enrico Dalla Valle 6-4 6-4

Prima giornata A1 femminile Ct Palermo – Tc Parioli 3-1

Federica Bilardo b. Martina Di Giuseppe 6-4 6-3

Tena Lukas (Cro) b. Rosa Vicens Mas (Spa) 6-2 6-4

Anastasia Abbagnato b. Francesca Gandolfi 6-2 7-5

Bilardo – Vicens Mas b. Lukas – Lombardo 6-2 2-6 15-13