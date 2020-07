Tennis, play out A1 maschile: Palermo spera ancora, battuto Carballes Baena

Termina con un pareggio (3-3) la gara d'andata del play - out di serie A1 maschile tra Ct Palermo e Sc Sassuolo. Grandissima performance dello spagnolo Carlos Gomez Herrera che supera in due set il connazionale Roberto Carballes Baena numero 99 Atp. Bene anche Andrea Trapani che batte in due parziali Giulio Mazzoli. Il terzo punto per la compagine siciliana giunge in doppio, grazie al duo Omar Giacalone – Luca Margaroli.

Sconfitti Omar Giacalone per mano di Andrea Dalla Valle e Luca Margaroli che si è arreso al match tiebreak al giovane emiliano Federico Bondioli. Nell’altro doppio, affermazione di Carballes Baena – Dalla Valle i quali hanno sconfitto Trapani – Gomez Herrera.

Tutto rimandato alla gara di ritorno a Sassuolo che decreterà la squadra che nel 2021 giocherà ancora in serie A1.

I risultati

Trapani b. Bondioli 61 62

Gomez Herrera b. Carballes Baena 62 64

Bondioli b. Margaroli 62 36 10-5

Dalla Valle b. Giacalone 64 63

Giacalone - Margaroli b. Bondioli - Mazzoli 62 62

Dalla Valle - Carballes Baena b. Gomez Herrera - Trapani 61 63